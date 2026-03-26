Eine Hiobsbotschaft für Oberligisten: "Das ist unheimlich bitter" Kreuzbandriss: Für Niklas Hofmeister vom 1. FC Normannia Gmünd ist die Saison gelaufen von fcn · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jana Brenner

Für den 1. FC Normannia Gmünd ist es in dieser Oberliga-Saison noch ein weiter Weg bis zum Klassenerhalt. Dabei nicht mehr mithelfen kann Niklas Hofmeister.





In der Partie gegen dem FSV Hollenbach führte Niklas Hofmeister einen Zweikampf, nachdem er mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen geblieben war. Mit einer Trage wurde er vom Feld getragen. Noch bei der Pressekonferenz hatte Trainer Zlatko Blaskic gehofft, dass es vielleicht nicht das Kreuzband sei. Jedoch haben sich die schlimmsten Befürchtungen bewahrheitet.

Hofmeister hatte sich in dieser Szene tatsächlich das Kreuzband gerissen und wird folglich in dieser Saison nicht mehr für die Normannia auflaufen können. „Das ist unheimlich bitter für Niklas, aber natürlich auch für uns. Für unser großes Ziel, den Klassenerhalt, wird er uns leider nicht mehr zur Verfügung stehen. Wir wünschen Niklas gute Besserung und schnelle Genesung“, sagt Sportdirektor Stephan Fichter. So sieht die Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg aus: