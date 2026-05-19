Eine Highlight-Saison inklusive Kampfansage an den Derbygegner

Dass seine sportlichen Leistungen mit der Auszeichnung zum FuPa-Spieler der Woche honoriert wurden, kam für Domenique Brunner überraschend. „Niemals hätte ich damit gerechnet, diese Auszeichnung zu erhalten. Umso mehr freue ich mich darüber!“, erklärte der 30-Jährige.

Brunner selbst agiert am liebsten auf der klassischen Stürmerposition. Seine Treffer erzielt er „am liebsten in der Box oder von der 16er-Kante mit meinem starken Rechten.“

Seine Inspiration auf dem Platz zieht der Stürmer dabei von einem prominenten Vorbild: Ronaldinho. Der Brasilianer sei der Grund gewesen, weshalb er einst mit dem Fußballspielen anfing. Er habe mit seinem Spielwitz schlichtweg alle verzaubert.

Offensivfeuerwerk und defensiver Halt

Wie effektiv dieser Abschluss sein kann, zeigte sich zuletzt beim 7:0 Sieg gegen Blau-Weiß Leegebruch II, zu dem Brunner zwei Tore und zwei weitere Assists beisteuerte. „Wir waren gut im Spiel und haben den Schwung aus den letzten beiden Spielen mitgenommen“, analysierte der Offensivspieler.

Die Mannschaft habe die Mission „Heimsieg“ ab der ersten Minute konsequent verfolgt. „Wir haben gut über die Außenbahn gespielt und so wurde jeder Angriff gefährlich. Zudem haben wir nach hinten kaum etwas zugelassen.“

Das Trainerteam um Thomas Heidbreder und Co-Trainer Thorsten Stenger sah eine einseitige Partie. Nach Toren von Jeremias Schneider (16. Minute), zweimal Mert Celik (45., 58.), Mert Cetin (50., Foulelfmeter) und Johannes Braun (63.) sorgte Brunner mit einem späten Doppelpack in der 66. und 80. Minute für den Endstand.

Vereinswechsel wegen der Liebe

Dass Brunner in dieser Region auf Torejagd geht, hat private Gründe. Vor rund vier Jahren zog er von Berlin-Pankow nach Birkenwerder. Da ihm der Fahrtweg zu seinem alten Verein zu weit war, suchte er eine Alternative in der Nähe. „Wie es so läuft, hatte ich einfach mal ein Probetraining absolviert und habe sofort gemerkt, dass es passt“, erinnert sich der Stürmer.

Er schätze besonders das familiäre Umfeld im Verein. Abseits des Fußballplatzes verbringt er seine Freizeit damit, sich mit Freunden zu treffen, Musik zu hören und schwimmen zu gehen.

Fokus auf das Derby

Mit dem bisherigen Verlauf der Saison ist Brunner einverstanden, auch wenn die Mannschaft ihr Potenzial nicht durchgehend ausschöpfte. „Ich denke, wir können mit der Saison sehr zufrieden sein“, bilanzierte er, fügte jedoch an: „Leider haben wir unsere Leistung aus den letzten drei Spielen nicht die ganze Saison abrufen können. Sonst wäre noch mehr drin gewesen.“

Für die verbleibenden zwei Saisonspiele peilt das Team sechs Punkte an. Im Mittelpunkt steht dabei das anstehende Derby gegen den Aufsteiger aus Birkenwerder. Brunner gibt sich kämpferisch: „Wenn wir das Feuer aus den letzten drei Spieltagen mitnehmen, kann sich Birke warm anziehen.“

Langfristige Ziele mit der Reserve

Persönlich blickt der 30-Jährige auf eine überaus erfolgreiche Zeit zurück. „Ganz ehrlich, die aktuelle Saison war für mich ein Highlight. Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals so viele Tore in einer Saison geschossen zu haben“, zeigte sich Brunner dankbar gegenüber seinen Mitspielern.

Sein sportlicher Fokus liegt nun auf der Zukunft. Das klare Ziel sei es, mit der zweiten Mannschaft aufzusteigen. „Ich freue mich bereits auf die kommende Saison mit meinen Jungs aus der Zweiten“, betonte der Torschütze abschließend. Er hoffe, auch im nächsten Jahr ein entscheidender Faktor für sein Team zu sein.