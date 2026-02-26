– Foto: Sportfotografie Schwalm Eder

Der SSV Sand 1910 kann in seinen Personalplanungen für die Saison 2026/27 mit Sefa Cetinkaya weiter fest rechnen. Der 32-Jährige hat seinen Vertrag verlängert – und machte die Entscheidung in den sozialen Medien mit deutlichen Worten öffentlich.

„Manche Entscheidungen trifft man mit dem Kopf, andere mit dem Herzen“, schrieb Cetinkaya. Seine Verlängerung sei „ganz klar eine Herzenssache“. Der Mittelfeldspieler beschrieb den Klub dabei nicht als gewöhnlichen Verein, sondern als persönlichen Rückhalt: Sand fühle sich „nicht an wie ein Club, sondern wie ein Zuhause, in dem man mit offenen Armen empfangen wird und nie alleine steht“.

Mit dem Bekenntnis setzt Cetinkaya ein Signal der Kontinuität. In einer Phase, in der viele Amateurvereine frühzeitig an ihren Kadern bauen, ist die Vertragsverlängerung eines erfahrenen Leistungsträgers auch ein Fingerzeig: Der SSV Sand will den eingeschlagenen Weg mit vertrauten Gesichtern fortsetzen – und geht, wie Cetinkaya formuliert, „zusammen in die Saison 26/27“ in Blau und Weiß.