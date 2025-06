„Eine Herzensangelegenheit“ – Trainer Ziyad Hayat verlängert in Malching und bekommt Co-Trainer

Der Abstieg aus der Kreisklasse ist abgehakt. Jetzt will Malching in der A-Klasse angreifen und setzt auf bewährte Kräfte und erfahrene Verstärkung.

Malching – Der SC Malching hat sich die Dienste seines Trainers für eine weitere Saison gesichert: Ziyad Hayat verlängert seinen Vertrag trotz des bitteren Abstiegs aus der Kreisklasse. Für Hayat ist klar: „Ich möchte den Verein so nicht verlassen. Wir greifen in der A-Klasse noch einmal voll an.“

Die Vereinsführung des SC Malching betont, wie wichtig es war, Hayat zu halten. „Ziyad lebt den Verein und hat sich hier ein hohes Ansehen erarbeitet. Es war für uns keine Frage, alles daran zu setzen, mit ihm weiterzumachen“, so die Abteilungsleiter. Auch für Hayat selbst hat die Verlängerung eine emotionale Komponente: „Malching ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich freue mich, mit diesem Verein, diesen Spielern und diesen Fans in die nächste Saison zu gehen.“

Rückkehrer bringt viel Erfahrung mit

Ein starkes Signal sendet der Verein auch mit der Rückkehr von Marcel Eder. Der 31-Jährige, ein alter Weggefährte Hayats, schließt sich dem Trainerstab als spielender Co-Trainer an. Seine Geschichte ist eng mit dem SC Malching verknüpft: Bereits in der Aufstiegssaison 2021/2022 in der B-Klasse war er ein zentraler Bestandteil der Mannschaft. Nach seinen Stationen beim SV Althegnenberg und zuletzt beim FC Aich in der Bezirksliga bringt er nun wertvolle Erfahrung zurück nach Malching. „Wir erwarten uns viel von Marcels Wissen und seiner Rolle auf und neben dem Platz“, betont Hayat.

Hayat und Eder werden nach der Pause das Training gemeinsam wieder aufnehmen, um die Mannschaft nicht nur konditionell, sondern auch taktisch auf die Herausforderungen in der A-Klasse vorzubereiten. „Wir wollen von Beginn an zeigen, dass wir oben mitspielen können“, gibt sich Hayat kämpferisch – schiebt aber auch hinterher: „Wir wissen, es wird kein Selbstläufer, aber mit harter Arbeit, Teamgeist und Unterstützung von außen können wir viel erreichen.“ (Thomas Benedikt)