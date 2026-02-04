„Eine Herzensangelegenheit“ – Puchs Aufstiegstrainer verstärkt den SC Fürstenfeldbruck

Daniele Rachella. – Foto: Andrea Jaksch

Daniele Rachella wechselt zum SC Fürstenfeldbruck: Als Co-Trainer will der Pucher Aufstiegstrainer dem Team noch zur Relegation verhelfen.

Daniele Rachella hat eine neue Aufgabe im Landkreis-Fußball übernommen: Der 42-Jährige, der den SV Puch zuletzt als Trainer von der C- bis in die A-Klasse geführt hatte, unterstützt ab sofort den Kreisklassisten SC Fürstenfeldbruck.

Rachella ist beim SCF kein Unbekannter. Vor mehr als 15 Jahren spielte er selbst für die Brucker, damals noch in der Bezirksliga unter Trainer Branko Marcetic. Nun folgt er dem Ruf des mitspielenden Trainers Patrick Lapper. Bis zum Sommer soll Rachella als Co-Trainer die Kreisklassen-Übungsleiter Lapper und Nickoy Ricter von der Seitenlinie unterstützen. Zudem ist geplant, dass er bei Bedarf auch die C-Klassenmannschaft punktuell als Spieler verstärkt.

„Bruck ist für mich immer eine Herzensangelegenheit“, sagte Rachella. Sportlich hofft er auf eine spannende Rückrunde – auch mit Blick nach oben: „Vielleicht ist für den SCF noch die Aufstiegs-Relegation zur Kreisliga drin.“ Der SCF liegt aktuell auf Rang fünf, bei einem Spiel weniger beträgt der Rückstand auf die Spitzenteams aus Wildenroth und Alling sieben beziehungsweise acht Punkte. „Da ist noch nichts in trockenen Tüchern“, so Rachella.

Der in Pasing wohnende Rachella, dessen fußballerische Heimat der TSV Pentenried ist, will dem SCF auch über den Sommer hinaus erhalten bleiben. „In welcher Funktion, das wird sich zeigen“, sagte er. Einen Trainerschein besitzt er bislang nicht, schließt das aber für die Zukunft nicht aus: „Sollte sich die Möglichkeit ergeben, habe ich vor, den Trainerschein zu machen.“ Beruflich sei das derzeit allerdings schwer umzusetzen. (Dieter Metzler)