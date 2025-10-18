Archivfoto SV Gemmingen – Foto: Roman Gebhardt

Eine Herzensangelegenheit im Heimatverein Kreisklasse B Sinsheim +++ Muharrem Kara hat mit Gemmingen einiges vor +++ Diese Saison ist ein Entwicklungsprozess Verlinkte Inhalte Kreisklasse B SV Gemmingen Muharrem Kara

Punktuell hat der SV Gemmingen angedeutet, zu was er in der Lage ist. Zwei Unentschieden gegen die Spitzenteams aus Reichartshausen (0:0) und Siegelsbach (3:3) sind aller Ehren wert. Doch es reihten sich auch Enttäuschungen wie das 2:2-Remis beim TSV Helmstadt II oder die 3:4-Niederlage gegen die SG Kirchardt II darunter ein.

Für Gemmingens neuen Trainer Muharrem Kara ist das kein Grund zur Sorge. "Wir haben eine richtig gute Mischung innerhalb der Mannschaft, aber die weitere Entwicklung benötigt Zeit", sagt der 35-Jährige. Im Anschluss an die vergangene Saison, als es für ihn trotz zwei Aufstiegen in Serie bei Türkspor Eppingen nicht weiterging, hatte er viele Optionen. "Ich habe nicht verstanden, was sie bei Türkspor vorhatten, schließlich haben wir Geschichte geschrieben", sagt er zu seinem unfreiwilligen Ende in der Fachwerkstadt, das aber nicht sein Ende als aktiver Fußballer sein sollte. Er erläutert: "Es hätte aber schon gepasst, schließlich sagt man doch ganz gern, man solle aufhören, wenn es am schönsten ist."

Das konnte Kara dann aber nicht und er hatte einen guten Grund dazu. Sein Heimatverein meldete sich und diesem Lockruf konnte und wollte er nicht widerstehen. Er verrät: "Marco Fürst (Anm. d. Red.: Abteilungsleiter) hat mir aufgezeigt, was der Verein vorhat und mich sofort überzeugt." Zusammen mit dem bisherigen Spielertrainer Kevin Schneider bildet er ein Trainerduo, das aber auf dem Feld auf bittere Art und Weise auseinandergerissen wurde. "Kevin und ich verstehen uns super und es hat in der Vorbereitung auf dem Platz hervorragend harmoniert mit uns als Achse, doch dann kam seine schlimme Verletzung", erzählt Kara von Schneiders Kreuzband- und Meniskusriss, der ihn die komplette Saison zum Zuschauen zwingt. Die Hoffnung bleibt, dass zur nächsten Saison beide dem Gemminger Spiel ihren Stempel aufdrücken können.