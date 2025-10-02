Eine Herkulesaufgabe – Karlsfeld empfängt Aufstiegsanwärter Rosenheim

Karlsfeld – Der Rückstand auf die Abstiegsrelegationsplätze beträgt bereits vier Punkte, die Luft im Tabellenkeller der Landesliga Südost wird immer dünner für Eintracht Karlsfeld . Umso wichtiger wäre es, den Abwärtstrend mit dem zweiten Saisonsieg zu stoppen. Am Freitagabend (20 Uhr) wartet jedoch eine Herkulesaufgabe: Mit dem TSV 1860 Rosenheim gastiert der Tabellenzweite in Karlsfeld.

Während die Eintracht seit zwölf Spielen auf einen Dreier wartet, hat Rosenheim nur eine seiner vergangenen zwölf Partien verloren. Zwar blieben die „Sechzger” zuletzt zweimal ohne Sieg, doch genau das macht sie für Eintracht-Coach Florian Beutlhauser noch gefährlicher: „Sie werden mit Wut im Bauch anreisen.“ Zumal das Team um Torjäger Eren Emirgan (sieben Saisontreffer) über reichlich Offensivkraft verfügt.

Bei Karlsfeld ist die Personalsituation erneut angespannt. Innenverteidiger Lukas Paunert fehlt wegen Knieproblemen – ausgerechnet an seinem mit zwei Kreuzbandrissen vorbelasteten Bein. Auch Mittelfeldmann Kerubel Kuflu fällt weiter aus. Torjäger Christoph Traub ist angeschlagen. Immerhin sind ansonsten alle Spieler einsatzfähig. „Es sei denn, es kommt noch eine Wiesn-Krankheit dazu“, sagt Beutlhaser. Seinen Humor hat der Eintracht-Trainer nicht verloren.