Für Fallerslebens Trainer Cedric Wienhold ist die Ausgangslage klar: „Das wird morgen eine Herkules-Aufgabe in Wahrenholz.“ Trotz der jüngsten 0:2-Niederlage gegen Reislingen/Neuhaus sieht der Coach Fortschritte. „Am Sonntag waren wir eigentlich die bessere Mannschaft, hatten viel mehr vom Spiel, waren aber leider zu doof, ein Tor zu erzielen. Wir hätten, glaube ich, vier Stunden weiterspielen können, wir hätten keins erzielt.“

Defensiv will Wienhold seine Elf gegen die schnelle Wahrenholzer Offensive stabilisieren. Besonders vor einem Mann warnt er: „Der Schlüsselpunkt ist natürlich Marlon Hanse – unfassbar gut, der beste Flügelspieler in der Liga meiner Meinung nach.“ Seine Mannschaft müsse daher „ein bisschen defensiv stabiler stehen und vorne Nadelstiche setzen“.

Der VfL wiederum kann mit einem Heimsieg den Anschluss an die Spitzengruppe halten. Nach zuletzt drei Siegen und zwei Niederlagen ist das Team von Trainerseite bemüht, die Konstanz zu finden. Vor eigenem Publikum gilt Wahrenholz ohnehin als schwer zu schlagen – ein Umstand, den auch Wienhold im Blick hat: „Die sind immer sehr gut mit Zuschauern besucht. Ich denke, morgen Abend wird da noch mehr los sein. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr.“

Anstoß ist am Freitag um 19 Uhr unter Flutlicht in Wahrenholz am Taterbusch.