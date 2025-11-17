„Eine herbe Packung“

Frühe Dominanz, klare Verhältnisse

Der SSV Vorsfelde II bleibt in der Bezirksliga Braunschweig 1 auf Kurs: Mit einem souveränen 8:0-Auswärtssieg beim WSV Wendschott steht die Mannschaft von Trainer Patrick Klein nun punktgleich mit dem Spitzenreiter TSV Hillerse und präsentierte sich insbesondere in den Anfangsminuten hochüberlegen.

„Die ersten 20, 25 Minuten waren wir ganz klar die bessere Mannschaft“, sagte Klein nach der Partie. Zwar hatte Wendschott früh eine Großchance, doch Vorsfelde übernahm anschließend vollends die Kontrolle. Jonathan Kolbig (10.) und Malte Istock (18.) stellten die Weichen schnell auf Sieg, Marcel-Luis Mokry erhöhte noch vor der Pause auf 3:0 (26.).

Trotz der deutlichen Führung sah Klein kleinere Brüche im Spiel: Eine verletzungsbedingte Torwart-Auswechslung bei Wendschott sorgte für eine kurze Unterbrechung. „Das war für uns ein kleiner Cut“, erklärte der Vorsfelder Trainer, der dennoch festhielt: „Insgesamt ging das 3:0 zur Halbzeit auf jeden Fall in Ordnung.“

Wendschott verwaltet – Vorsfelde erhöht

Nach dem Seitenwechsel ergab sich ein klares Bild: Wendschott zog sich tief zurück, bemüht darum, den Schaden zu begrenzen. „Sie wollten einfach keine Gegentore mehr kriegen und standen nur noch hinten drin“, so Klein.

Für Vorsfelde öffneten sich dennoch Räume – und die nutzte der Tabellenzweite konsequent. Istock (54.), Ismail (57.), Sahr (65.) sowie ein Eigentor von Francesco Spano (68.) sorgten für die endgültige Entscheidung. Der eingewechselte Milan-Albert Weih setzte den Schlusspunkt zum 8:0 (80.).

Klein machte deutlich, dass das Ergebnis noch höher hätte ausfallen können: „Am Ende kann Wendschott echt froh sein, dass es nicht noch zwei, drei Tore mehr geworden sind.“

Starke Reaktion vor dem Gipfel

Für Vorsfelde II war der deutliche Erfolg zugleich eine Antwort auf das Unentschieden gegen Reislingen/Neuhaus unter der Woche. „Wieder ein Ausrufezeichen gesetzt“, bilanzierte Klein zufrieden.

Mit nun 32 Punkten geht der SSV selbstbewusst ins kommende Topspiel gegen Tabellenführer TSV Hillerse. „Besser kann man natürlich in so ein Spiel nicht gehen“, betonte Klein. Der TSV musste zeitgleich eine 1:6 Klatsche gegen Ehmen hinnehmen.

Für Wendschott hingegen bleibt die Lage düster: Mit nur elf Zählern steckt der WSV weiterhin im Tabellenkeller.