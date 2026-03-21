Ali erzielte im Hinspiel das goldene Tor für die Zwanziger – Foto: Nick Förster

Am kommenden Spieltag der Mittelrheinliga kommt es zum Duell zweier etablierter Teams: Die SC Fortuna Köln II trifft auf die SpVg Frechen 20. Während die Gastgeber aktuell auf einer Erfolgswelle reiten, will Frechen nach zuletzt durchwachsenen Ergebnissen zurück in die Spur finden.

Auch insgesamt läuft es in der Südstadt rund: Die erste Mannschaft führt die Regionalliga West an, die U23 überzeugt mit konstanten Leistungen. Teammanager Stefan Kleefisch zeigt sich entsprechend zufrieden: „Platz fünf ist eine herausragende Zwischenbilanz. Wir waren in der Endabrechnung noch nie besser als Platz sieben.“ Er hebt vor allem die Arbeit des Trainergespanns hervor: „Das ist der Verdienst der akribischen Arbeit des Trainergespanns Iraklis Metaxas und Ali Mostowfi.“

Die Zweitvertretung der Fortuna sorgt in dieser Saison für Aufsehen. Mit dem jüngsten 1:0-Erfolg beim SSV Merten unterstrich das Team seine starke Form und kletterte auf Rang fünf. So gut stand die Mannschaft in der Mittelrheinliga noch nie in der Endabrechnung da.

Trotz der starken Ausgangslage erwartet man bei Fortuna ein anspruchsvolles Spiel: „Nun kommt mit Frechen ein etabliertes Top-Team der Mittelrheinliga zu uns, die seit dem Aufstieg vor acht Jahren immer in den oberen Regionen zu finden sind.“

Ein besonderes Augenmerk liegt auf Frechens Torjäger vom Dienst:

„Bei der Quote von 21 Toren in 19 Spielen von Patrick Friesdorf muss man theoretisch immer mit einem Gegentor rechnen.“

Personell müssen die Gastgeber jedoch auf einige Spieler verzichten: Neben den verletzten Luke Eismann und Akim Kister fehlt auch Aleksandar Georgiev nach seiner Ampelkarte.

Spielstärke auf beiden Seiten

Bei Frechen 20 verlief der Start in die Rückrunde bislang wechselhaft. Nach dem jüngsten 1:5 gegen Eintracht Hohkeppel steht das Team bei vier Punkten aus vier Spielen. Zu wenig für die Ambitionen der Zwanziger.

Trainer Okan Özbay, der seinen Abschied zum Saisonende bereits angekündigt hat, sieht dennoch ein Duell auf Augenhöhe: „Überrascht bin ich über Fortuna Köln nicht. Es war sehr früh in der Saison abzusehen, dass die Mannschaft um die Top fünf mitspielen wird.“

Er erwartet ein intensives Spiel:

„Es ist gegen Fortuna Köln immer Fußball pur, ein 50:50-Spiel. Wenn beide Mannschaften körperlich und mental in einer guten Verfassung sind, wird es viel Spaß machen.“ Die Zielsetzung ist klar: „Wir fahren hin, um die drei Punkte einzufahren.“

Das Hinspiel konnte Frechen knapp mit 1:0 für sich entscheiden. Auch diesmal spricht vieles für eine enge Partie zweier spielstarker Mannschaften.