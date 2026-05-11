„Eine Halbzeit wie in Emslage dürfen wir uns nicht erlauben“

Die Ausgangslage ist klar umrissen: Salzbergen rangiert mit 30 Punkten auf Platz zwölf und hat sich durch den 4:3-Erfolg in Emslage am vergangenen Spieltag weiter Luft im Abstiegskampf verschafft. Vorwärts Nordhorn II steht mit 45 Zählern auf Rang sechs und zählt aktuell zu den formstärksten Teams der Liga. Der 3:1-Sieg gegen den Tabellenzweiten ASV Altenlingen am 27. Spieltag unterstrich die Ambitionen der Nordhorner eindrucksvoll.

Salzbergens Trainer Andre Meiners begegnet der Aufgabe mit Respekt – und Selbstbewusstsein. „Nach nur einer Niederlage aus den letzten sieben Spielen und zuletzt zwei Siegen in Folge wollen wir den Schwung auch gegen die formstarken Nordhorner mitnehmen, welche zuletzt vier Siege in Folge gegen die Top-Teams der Liga sammelten“, sagt Meiners. Seine Mannschaft habe sich „in den vergangenen Wochen eine gute Ausgangslage für den Saisonendspurt erarbeitet“, wisse aber auch, „dass man noch nicht durch sei und weitere Punkte sammeln müsse. Am besten bereits am Dienstag.“

Dass die Gäste spielerisch zur Spitze der Liga zählen, ist für Meiners unbestritten. „Für mich gehören die Gäste aus Nordhorn zu den spielstärksten Teams der Liga. Das bekamen wir auch bei der deutlichen 0:5-Niederlage im Hinspiel zu spüren.“ Entsprechend wachsam geht Salzbergen in die Partie – zumal man sich Schwankungen wie zuletzt nicht leisten will. „Eine Halbzeit wie am vergangenen Wochenende in Emslage dürfen wir uns am Dienstag nicht erlauben. Das wird kein zweites Mal gut gehen.“