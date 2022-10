Eine Halbzeit treffsicher!

Natürlich eher ungewöhnlich, dass es bei einem Endstand von 0:8 zu Pause noch 0:0 stand. Aber die

erste Halbzeit passte gut zu den Marxheimer Spielen in Niederjosbach der letzten Jahre. Man tat sich

dort traditionell schwer und der letzte Marxheimer Auswärtssieg an der Nassauer Straße war gefühlt

in den 1980er-Jahren!

Und genau so stellte sich die Anfangsphase dar. Gegen eine vielbeinige Abwehrreihe (es waren eher

zweieinhalb Abwehrreihen) kam man in der ersten halben Stunde zu keiner klaren Torchance. Und es

wäre der Klassiker gewesen, hätte Robin Rettig die einzige Niederjosbacher Torannäherung genutzt,

aber seinen Kopfball nach einer Freistoßflanke wischte Noah Straube über die Latte (5.). Ab der 30.

Minute entwickelten die Marxheimer dann endlich Dauerdruck auf die Defensive der Gastgeber und

die Redaktion zählte in den 15 Minuten bis zur Halbzeit fünf Großchancen (Eseyas Bariagaber, und je

zweimal Muhamet Aliaj und Gianfranco Giliberto), aber keine davon fand den Weg über die Torlinie.

Mühte man sich in der ersten Halbzeit vergeblich, so brauchte man nach Wiederanpfiff nur 49

Sekunden bis zum Führungstreffer. Einen weiten Einwurf von Kai Senftleben machte Marco Giliberto

am zweiten Pfosten nochmal scharf, Aliaj legte mit dem Rücken zum Tor ab und Bariagaber traf aus

acht Metern ins linke obere Toreck (0:1, 46.). Ab hier ist das Spiel schnell erzählt. Die

Niederjosbacher konnten ihre defensive Intensität der ersten Halbzeit nicht aufrechterhalten und so

fielen die Tore bei Dauerdominanz zwangsläufig in regelmäßigem Takt (siehe Torfolge).

Dieses Match war wieder mal ein Beispiel dafür, welche Wirkung ein erstes Tor auf solche

Begegnungen hat. Der Bann war nach 46 Minuten gebrochen und am Ende stand ein 0:8-

Auswärtssieg. Auf diese Höhe hätte zur Pause sicher niemand hoch gewettet. Bei konsequenterer

Chancenverwertung wäre sogar eine zweistellige zweite Halbzeit möglich gewesen. Nehmen wir den

Lauf der zweiten Halbzeit am besten mit in die nächsten – durchaus schwierigen – Spiele!