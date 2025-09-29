Eine Halbzeit lang Derby – am Ende muss sich der GSC geschlagen geben

Gauting – Die Partie des Gautinger SC gegen den TSV Pentenried hatte vieles, was ein Kreisklasse-Derby ausmacht. Rund 200 Zuschauer sorgten für eine angemessene Kulisse, und insgesamt zehn gelbe Karten zeugten von Einsatz und einer gewissen Härte.

„Nur haben wir diesen Einsatz, der auf beiden Seiten nie unfair war, leider nicht von Anfang an gezeigt“, musste Julian Feser , Kapitän der Gautinger, feststellen. Und so legten die Pentenrieder in der ersten Halbzeit den Grundstein für einen 2:1-Auswärtssieg, den deren Trainer als „unter dem Strich verdient“ einordnete.

Pentenried war in der ersten Hälfte überlegen und lag zur Pause durch Tore von Björn Papelitzky und Constantin Irzinger mit 2:0 vorn. „Wir waren vor der Pause immer zu weit weg. Warum, weiß ich auch nicht“, sagte Feser. Und Suchanke beklagte, dass seine Mannschaft das nicht für noch mehr Tore genutzt hat. Denn so wurde es am Ende spannend. In der 59. Minute stellte Justin Galtier den Anschluss für Gautinger her.

Und kurz danach behinderte Pentenrieds bereits verwarnter Paul Neumann die Ausführung eines Freistoßes und musste mit Gelb-Rot vom Platz. Die Pentenrieder hatten es Schlussmann Jan Krohn zu verdanken, dass den Gautingern kein zweiter Treffer gelang. Und ihre wenigen Chancen auf einen dritten Treffer blieben ungenutzt. Die letzten Minuten der Nachspielzeit musste der TSV dann zu neunt überstehen, nachdem der zuvor bereits verwarnte Papelitzky wegen Foulspiels vom Platz musste.