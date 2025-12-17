Eine halbe Liga spielt um den Aufstieg

Rümelingen ist da, wo man seit einigen Jahren hin möchte: ganz oben in der Tabelle der Ehrenpromotion und auf Kurs BGL Ligue . Der in der vergangenen Saison bereits eingeleitete Umbruch begann in den vergangenen Wochen nach und nach seine Früchte zu tragen, zum Abschluss der Hinrunde gewann man fünf Ligaspiele in Folge. Von der aktuellen Tabellenführung lässt man sich aber nicht blenden, Trainer Lutz meinte Anfang Dezember gegenüber FuPa: „Es ist wichtig, wo wir am 25.Mai stehen werden“. Und damit hat er vermutlich recht, denn die zweite luxemburgische Liga ist und bleibt ein Haifischbecken. Absteiger Fola kann davon ein Liedchen singen, der kleinste Fauxpas wird sofort bestraft. Der Plan war es, nach einem Umbruch oben anzugreifen. Das ist einem in der Hinrunde auf alle Fälle gelungen und nach dem Winter wird weiter mit der „Doyenne“ zu rechnen sein.

Bettemburg brauchte eine Weile, um seinen einjährigen Abstecher ins Oberhaus zu verarbeiten. Je länger die erste Saisonhälfte aber dauerte umso besser wurden die Ergebnisse – normal nach einer Umgestaltung des Kaders und vor allem des Trainerstabes dürfte man meinen. Die Winterpause kommt für den SCB bei einem Spiel Rückstand eigentlich ungelegen, so gut wie man zuletzt in Schuss war. Berburg veränderte sein Aufgebot vor der neuen Spielzeit ebenfalls rechts stark. Man steht nicht schlecht da, doch um konstant oben dabei zu sein fehlte die Ergebniskonstanz. „Wir ignorieren die Tabelle in der Ehrenpromotion. sie hat keine wirkliche Aussagekraft“ erklärte uns Berdenia-Coach Cinar Mitte November. Eine Aussage, die vermutlich genau das trifft, was die Ehrenpromotion ist.

Dass Feulen Dritter ist überrascht vielleicht im Gesamtbild, aber nicht mit Blick auf die Entwicklungen im Unterhaus. Es ist kein Geheimnis, dass der Kader Potenzial hat. Der Kunstrasen auf der heimischen Anlage stellt ebenfalls gegen manchen Gegnern einen Vorteil dar, doch im Prinzip mischen auch solche Teams oben mit, die mit dem Abstieg nichts zu tun haben wollen. Die Saisonvorgabe „Tabellenmittelfeld“ ist und bleibt realistisch. Zu Saisonbeginn ließ man auch beim Vierten Walferdingen durchblicken, dass man obere Ränge anpeile, um nichts mit der Gefahrenzone zu tun zu bekommen. Doch einige Partien, wie z.B. der Sieg gegen Wiltz , lassen mehr Potenzial erkennen, so dass man vielleicht doch den ganz großen Wurf anstrebt.

Zwischen Tabellenplatz 1 und 7 kennt Wiltz - ebenfalls mit einem Spiel weniger - alle Gefühlswelten, von denen man sich aber nicht beeindrucken lassen sollte, es aber ab und zu dann doch ließ. Der Absteiger verabschiedete sich mit vier Partien ohne Dreier in die Winterpause und hatte während dieser Zeit sowohl mit Topteams als auch mit Sorgenkindern seine Probleme. Wird man ab Februar wieder stabiler, ist die Rückkehr ins Oberhaus weiter drin. Etzella kam lange nicht auf Touren, arbeitete sich dann aber nach und nach Richtung Spitzenplätze und hat seinerseits auch noch ein Nachholspiel zu bestreiten. In manchen Begegnungen blieb man aber glücklos und vergab so mögliche Siege oder Punktgewinne. Genau wie in Wiltz muss man nach dem Winter liefern, will man auch bis zum Schluss an die BGL Ligue glauben.

Ein richtiges Tabellenmittelfeld gibt es in der Ehrenpromotion nicht. Luxembourg City als Neunter hat 5 Punkte Rückstand auf Platz 4 und deren 7 Vorsprung auf Rang 13. Mit einer komplett ausgeglichenen Bilanz (7-1-7, 28:27) steht man gut da. Da man aber sehr auf Einzelkönner wie Mendy angewiesen ist und der Kader begrenzt ist, muss auch in der Rückrunde alles passen, möchte man dort bleiben, wo man aktuell steht. Aufsteiger Beles hatte zu Saisonbeginn Anpassungsprobleme in der Ehrenpromotion, findet sich mittlerweile aber seht gut zurecht und überwintert auf einem sicheren Platz, hat aber verständlicherweise noch nichts Entscheidendes erreicht. Dazu muss eine ebenso gute zweite Saisonhälfte folgen. Der Klassenerhalt ist aber weiterhin ein realistisches Ziel.

👉 Die Torschützenliste

Monnerich begann die Spielzeit 25/26 nach dem Abstieg stark, baute danach aber genauso stark ab und befindet sich mittlerweile in Abstiegsnot. 13 von 15 möglichen Punkten folgten deren nur noch 6 in den folgenden zehn Partien. Trainer Depienne dürfte nicht erst in der Vorbereitung auch als Psychologe gefragt sein. Man hinkt den eigenen Ansprüchen weit hinterher. Quasi spiegelverkehrt dazu verhält sich der erste Saisonteil bei Orts- und Tabellennachbar Schifflingen. Zu Beginn und bereits in der Vorbereitung mit Problemen, schaffte man eine Trendwende und konnte sich immerhin aus der direkten Gefahrenzone befreien. Harte Arbeit wird weiter ein Muss sein, um die Klasse halten zu können. Das Glück muss in der Ehrenpromotion erzwungen werden, sich auf dieses zu verlassen, wäre fahrlässig.

Mersch kommt nicht aus der Abstiegszone heraus. Daran änderte auch ein Trainerwechsel und die Rückkehr von Mikhail Zaritski bislang nichts. Insgesamt holte der ehemalige Nationalspieler zwar zwei Siege mehr als sein Vorgänger, doch das Ziel, oben mitzuspielen, dürfte trotz der engen Tabelle ad acta gelegt worden sein. Auf Zaritski wartet im Winter viel Arbeit. Lorentzweiler zahlte nach den Wiederaufstieg allzu oft Lehrgeld. Trotz z.T. guter Spieler stand man zu oft mit leeren Händen da. „Ertrag und Invest sind in der Tat nicht kohärent, aber das ist in der Ehrenpromotion durchaus eine Normalität“ erklärte Trainer Alain Thunus Ende November. Der nicht sehr breite Kader trug sein Übriges dazu bei, dass man stets in Abstiegsgefahr war und es auch noch ist.

Nach einem Trainerwechsel im Sommer beim FC Koeppchen blieb der Aufschwung im Vergleich zur Vorsaison aus, so dass man sich Mitte November dazu entschied, die Zusammenarbeit mit Fausto Ramos vorzeitig zu beenden. Vor Kurzem wurde Paulo Moura als definitiver Nachfolger bestätigt. Als auch die Heimstärke der Moselaner nachließ, wurde die Lage zusehends schwieriger. Auf Moura kommt viel Arbeit zu, gleichzeitig bietet sich ihm die Chance, in der Wintervorbereitung einen Neustart einzuleiten. Steinsel hoffte auf eine bessere Saison mit weniger Sorgen als vor einem Jahr. Dies ist dem Schlusslicht offensichtlich nicht geglückt. Der Substanzverlust der vergangenen Jahre war dann wohl doch zu groß, daran hat bislang auch die Verpflichtung von Helder Dias als neuen Cheftrainer nichts genutzt. Zudem wurde bekannt, dass sich mit Idrissa Dieme ein torhungriger Stammspieler (21 Treffer in Saison übergreifend 38 Pflichtspielen) im Winter Richtung Hostert verabschieden wird. Die Voraussetzung für eine gute zweite Halbserie sind in Steinsel schwierig.