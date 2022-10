Eine gute Partie abliefern: TuS Holzkirchen will sich bei ASV Dachau für Leistung belohnen Landesliga Südost

Holzkirchen – Belohnung. Es ist wohl das Wort, welches am besten zum bisherigen Saisonverlauf des TuS Holzkirchen passt. Oder um genauer zu sein: Es geht darum, dass sich die Grün-Weißen endlich für den Aufwand und die Leistungen, die sie über die Mehrheit der Landesliga-Partien gezeigt haben, belohnen. Insbesondere am vergangenen Samstag zeigte sich das erneut, als der TuS gegen Unterföhring vornehmlich im ersten Durchgang einen famosen Auftritt hinlegte, am Ende aber erneut ohne Punkte da standen (wir berichteten). „Ich habe das relativ schnell abgehakt“, beteuert Holzkirchens Trainer Joe Albersinger. „Wir wollen das Positive mitnehmen.“ Die nächste Chance, um eine gute Leistung zu zeigen, gibt es an diesem Samstag beim Auswärtsspiel in Dachau.