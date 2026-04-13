Eine gute Halbzeit reicht nicht gegen den Primus - TSV weiter in Not

Eine schier unlösbare Aufgabe stand für die Grünweißen auf dem Programm, denn gegen den Tabellenführer der Kreisklasse Landshut hängen die Trauben in der Regel sehr hoch. Doch zumindest im 1. Durchgang sahen die Zuschauer ein völlig anderes Spiel als sie erwartet hatten, denn die Gäste waren forsch und spielfreudig und brachten den Favoriten ein ums andere Mal in arge Bedrängnis. Soffietti und Wagensonner hatte klare Chancen dazu noch 2-3 Halbchancen, aber leider konnte die schwache Leistung der Münchnerauer nicht ausgenutzt werden und so rettete sich der Primus ohne eigenen Torschuss mit dem 0-0 in die Kabine. Mit Beginn des 2. Durchgangs (der leider ohne Defensivass Antony wg. Kopfverletzung angepfiffen wurde) übernahm dann der Gastgeber mehr und mehr die Partie. Bei Tiefenbach schwanden die Kräfte und mit dem ersten schönen Spielzug gelang dem Heimteam das umjubelte 1-0 durch Wosegien, der eiskalt einschoß. Nur gut 10 Min. später dann die Entscheidung als Heiß mit einer Freistoßbogenlampe TW Rambach überraschte und das 2-0 erzielte. Die Gäste versuchten zwar nochmal eine Schlussoffensive zu starten, aber konnten sich nicht mehr belohnen und mussten mit leeren Händen die Heimreise antreten. Da Kirchberg sich mit einer überraschenden 0-2 Heimpleite gegen Vilslern aus dem Meisterrennen vorerst verabschiedete wurden die Grünweißen auf den drittletzten Rang durchgereicht und brauchen nun dringend Siege. Der nächste Gegner heisst nun TSV Kronwinkl und auch für die geht es um alles, denn sollte Tiefenbach das Auswärtsspiel am Sonntag um 14 Uhr gewinnen, dann wäre Kronwinkl kaum mehr zu retten. Auch ein Remis ist für beide Teams zu wenig, weshalb wir sicher ein Spiel erleben werden in dem jeder alles reinhaut um den Dreier zu holen. Wir hoffen auf zahlreiche Fans und Unterstützung in einem der wichtigsten Derbies der letzten Jahre - nur gemeinsam können wir Wurmer, Kofler und Co. Paroli bieten. Der Abstiegskampf ist so eng wie seit Jahren nicht mehr und bis Rang 6 (Wendelskirchen) können alle (auch noch direkt) absteigen.