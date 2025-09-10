Eine Gruppe im Transferfieber - nur wenige Klubs mit Kontinuität

So werde ich Vereinsverwalter bei FuPa Zürich



FC Gambarogno-Contone

Trainer: Tazio Peschera

Zugänge: Stefan Vidovic (FC Mendrisio), Jonathan Nyamekeh (FC Locarno), Facundo Episcopo (FC Cadenazzo), Nathan Heller (Vedeggio Calcio), Davide Libera (Losone Sportiva), Gentijan Dujaka (AC Taverne), Angelo Migliaccio (AC Arbedo-Castione), Stefano Cossu (FC Mendrisio), Lorenzo Cuoco (Team Ticino U19), Saul Muletta (Sondrio/ITA), David Stojanov (FC Makedonija), Angelo Fetta (AC Tenero-Contra), Mattia Bragagnolo (FC Emmenbrücke)

Abgänge: Mirco Sargenti (FC Saint-Blaise), Nathan Muadianvita (AC Vallemaggia), Andrea Milano (AC Sementina), Aleandro Prati (FC Locarno), Seo Mattei (AC Vallemaggia), Manuel Jelmini (FC Ascona), Gianluca Baglieri (FC Chiasso), Cristian Bianco (US Verscio), Nathan Heller (AC Taverne), Dawill Hernandez (FC Locarno), Riccardo Savoldi (AC Vallemaggia), Adrian Solca (FC Ueberstorf)



FC Härkingen

Trainer: Ogulcan Karakoyun

Zugänge: Jan Lüthy (FC Gerlafingen), Philip Bolliger (FC Schötz), Batuhan Baladin (FC Zuchwil), Philippe Gerspacher (FC Lommiswil), Joel Marti (Eigene Junioren), Luca Scheidegger (eigene Junioren)

Abgänge: Daniel Lisser (Rücktritt), Marco Heim (Senioren), Sascha Studer (2. Mannschaft), Tobias Heutschi (2. Mannschaft), Silvan Oeggerli (Pause), Tiago André Nunes Fernandes (FC Wangen b.O.)



FC Hergiswil

Trainer: Bryan Würsch

Zugänge: Jérôme Bühler (SC Buochs), Kevin Foster (FC Horw), Brian Közle (FC Hochdorf), Marco Schuler (FC Luzern II), Ian Horat (FC Luzern II), Livio Lombardo (FC Hochdorf), Yves Zurkirchen (FC Rothenburg), Fabio Mathis (FC Alpnach)

Abgänge:



FC Ibach

Trainer: Boris Jevremovic

Zugänge: Egidio Verta (Zug 94), Admir Novalic (FC Brunnen), Labinot Haziri (FC Rotkreuz), Noe Theiler (SC Cham II)

Abgänge: Davide d'Acunto (FC Linth 04)



FC Klingnau

Trainer: Brahim Maloki

Zugänge: Angelo Canelli (FC Thalwil), Nino Simic (FC Thalwil), Haris Samardzic (SC YF Juventus II), Fortune Till Karagnara Oumar (Ausland), Denis Stavrusev (FC Baden Nachwuchs), Eric Arekhandia (FC Oberglatt), Raoul Canzian (FC Wettingen), Atanas Angelov (FC Brugg), Tomislav Vranjes (FC Spreitenbach), Julien Alex Mesquita Gouveia (Portugal), Mileta Matovic (FC Wohlen), Leonid Abazi (FC Kosova)

Abgänge: Drazen Zdravkovic (Zug 94), Nikola Maksimovic (FC Rotkreuz), Luca Spina (FC Wettingen), Oruc Teke (FC Lenzburg), Luka Stevic (FC Rotkreuz), Edison Veseli (FC Juventina Wettingen), Belmin Mrkonja (FC Muri), Labinot Halili (SC Zurzach), Edison Veseli (FC Juventina Wettingen), Noaim Bayazi (FC Suhr Senioren), Swan Bananaka Boduluki (FC Sirnach)



FC Locarno

Trainer: Matteo Morandi

Zugänge: Michael Kabamba (AC Taverne), Giovanni Italo (AC Taverne), David Riccio (Losone Sportiva), Luka Spasov (AC Tenero-Contra), Aleandro Prati (FC Gambarogno), Leonardo Bonsi (Vedeggio Calcio), Assane Faye (FC Paradiso), Tommaso Minutoli (Melbourne U21 (Australien)), Lorenzo Rigon (Gordola Calcio), Niko Stojcev (FC Ascona), David Calusic (AC Bellinzona), Fabio Filipe Nogueira Martins (Gil Vicente), Dawill Hernandez (FC Gambarogno), Gioele Astori (AC Bellinzona)

Abgänge: Patrick Rossini (US Semine), Jonathan Nyamekeh (FC Gambarogno-Contone), Ulisse Pelloni (FC Mendrisio), Ivan Facchin (US Semine), Loris Ziccardi (US Sant'Antonino), William Marinelli (FC Ligornetto), Bruno Martignoni (FC Mendrisio), Serigne Saliou Mbacke Thioune (Hamrun Spartans/MAL), Nikola Rancic (Serbien), Mario Lucic (AC Vallemaggia), Davide Rodriguez (FC Makedonija)



FC Malcantone

Trainer: Omer Copelli

Zugänge: Tiziano Villa (AC Taverne), Yanick Guerchadi (AC Taverne), Dušan Cvetković (AC Taverne), Mattia Passoni (AC Lema), Marcial Onix Marongiu (FC Pura), Mohamad Alshikh (SR Delémont), Mahmoud Al Shikh (Vedeggio Calcio), Nicolo Panzeri (ASD Morazzone/ITA)

Abgänge: Raul Pllumbi (FC Cadenazzo), Simone Bertani (FC Chiasso), Emanuele Bocci (Italien), Yunus Gulec (Italien), Tommaso Volonte (FC Bioggio), Emanuele Longhi (Italien), Matteo Del Grande (FC Pura), Dario Donnet (?)



FC Rothrist

Trainer: Milos Lazarevic

Zugänge: Sergio Casale (FC Wohlen), Sergej Mihajlovic (FC Thalwil), Colin Graber (FC Olten), Francesco Di Maggio (FC Altstätten), Daniel Kasanga (SC Zofingen), Adis Mesic (FC Gränichen), Aureliano de Lima (FC Olten), Simone Mestre (SV Schaffhausen), Louis Geiser (FC Altbüron-Grossdietwil), Gabriel Simic (Grasshopper Club Zürich Junioren), Ben Jäggi (SC Schöftland), Jovan Eric (FC Trimbach), Marc Luterbacher (FC Oftringen), Bryan Polichetti (FC Concordia Basel)

Abgänge: Luca Simmen (FC Langenthal), Edmir Dakaj (FC Besa Biel/Bienne), Sejdi Beqiri (FC Olten), Shkodran Rexhaj (FC Olten), Lumturim Selmani (FC Suhr), Agron Skeraj (FC Willisau), Kenan Mujanovic (FC Trimbach), Kevin Reber (FC Kappel), Alban Selmanaj (FC Emmenbrücke), Marco Carubia (FC Olten)



FC Rotkreuz

Trainer: Roland Schwegler

Zugänge: Eti Toska (FC Emmenbrücke), Nikola Maksimovic (FC Klingnau), Luka Stevic (FC Klingnau), Johannes Bühler (FC Zuzenhausen), Nelson Galvanelli (La Tamponnaise/FRA), Mohamed Almamy Camara (Al-Nairyah/SAU), Mateo Dodos (SC Goldau), Timo Weber (FC Luzern U19), Christ Ndongani Nkanga (Ausland), Giovanni Guzzo (FC Luzern U18), Nuno da Silva (AC Bellinzona), Mauro Vinzens (Zug 94), Elyas Spahic (FC Rapperswil-Jona U18), Irges Kalikji (Zug 94), Sam Henggeler (FC Luzern Breitensport), Vitor Augusto Gregorio Cappellini (Co-Trainer, SC Cham II), Robin Bevanda (2. Mannschaft), Almir Mehicic (2. Mannschaft), Nuno da Silva (AC Bellinzona), Mauro Vinzens (Zug 94), Elyas Spahic (FC Rapperswil-Jona U18), Irges Kalikji (Zug 94), Sam Henggeler (FC Luzern Breitensport), Vitor Augusto Gregorio Cappellini (SC Cham II), Adin Sljivar (FC Baden), Leonard Ukaj (FC Sursee), Mohamed-Salah Chaibi (FC Bulle)

Abgänge: Genc Krasniqi (Spieler-Trainer FC Hochdorf), Fabio Moor (FC Mendrisio), Björn Bonthuis (FC Tuggen), Joel Miranda (Zug 94), Ardi Molliqaj (Zug 94), Labinot Haziri (FC Ibach), Marvin Assane (FC Dietikon), Jeffry Kiabonga Kikanda (FC Dietikon), Gentrim Uka (FC Muri), Egzon Ramadani (FC Emmenbrücke), Christoffer Bopp (SC YF Juventus), Ronaldo Itoko Bondoy (FC Oetwil-Geroldswil), Shayan Maroufi (FC Emmenbrücke)



FC Sursee

Trainer: Sascha Imholz

Zugänge: Shaban Krasniqi (FC Schenkon), Michael Akinrinmade (FC Wädenswil), Tchere Mulanga (FC Emmenbrücke), Loris Limacher (FC Ruswil)

Abgänge: Yves Erni (SC Emmen), Leonard Ukaj (FC Rotkreuz)



SC Cham II

Trainer: Elvis Velic

Zugänge: Kayan Wetzel (FC Affoltern a/A), Enzo Fiechter (FC Uster II), Ramon Binggeli (zuletzt FC Schötz), Minas Mekonen (FC Winterthur U19), Felip Wiesendorf (SV Höngg II), Luca Rinaldo (FC Eschenbach), Tim Erne (FC Aarau U19), Nikolai Andersen (Lusitânia U19/POR), Mateo Zenger (SC Kriens Nachwuchs)

Abgänge: Tim Neziri (FC Seefeld), Mika Huwyler (FC Sins), Twain Bachmann (FC Luzern II), Noe Theiler (FC Ibach), Jan Gehrig (SC Cham), Janis Wyss (SC Cham), Andri Tillmann (Pause), Rafael Muff (Pause), Leandro Stutzer (SC Steinhausen), Thimo Laisa (FC Baar), Kai Bucher (?), Reto Scherer (Senioren 30+), Sandro Scherer (Senioren 30+), Yasha Schmid (FC Rothenburg)



SC Emmen

Trainer: Sandro Marini

Zugänge: Noah Gabriel (SC Kriens), Yves Erni (FC Sursee), Rexhep Bezera (FC Schötz)

Abgänge:

