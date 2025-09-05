"Eine große Zukunft vor sich"

Der VfL Wolfsburg hat den Vertrag mit Nachwuchsspieler Bent Peters vorzeitig und langfristig verlängert. Der 16-jährige zentrale Mittelfeldspieler gehört aktuell zum U17-Kader der Grün-Weißen und führt das Team in der laufenden Saison als Kapitän an.

Peters wechselte im Sommer 2024 aus dem Nachwuchs des VfB Lübeck in die VfL-Akademie. Bereits in seiner ersten Saison entwickelte er sich zum Leistungsträger der U16, mit der er in der Regionalliga Nord knapp den Titel verpasste. In der aktuellen Spielzeit gehört er fest zur U17 und sammelte in der Vorbereitung bereits erste Eindrücke im Training der A-Junioren von Cheftrainer Daniel Bauer.

Akademie-Direktor Michael Gentner zeigt sich von Peters' Entwicklung überzeugt:

„Er gehört in seinem Jahrgang zu den herausragenden Spielern und überzeugt mit einem hohen fußballerischen Niveau. Gleichzeitig bringt er eine starke Persönlichkeit, ein professionelles Mindset und eine bemerkenswerte Reife mit. Angesichts seines jungen Alters verfügt er über enormes Entwicklungspotenzial – daher sind wir überzeugt, dass er beim VfL eine sehr große Zukunft vor sich hat.“