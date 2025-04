Eine große Karriere geht zu Ende: Ingmar Putz hört auf

Bei einem Blick durch die Vita von Ingmar Putz verfällt sicherlich noch der ein oder andere Beobachter in Nostalgie. Als Spieler erlebte der inzwischen 56-Jährige noch die Glanzzeiten von RW Oberhausen und dem FC Remscheid in der 2. Bundesliga, in seiner Trainerlaufbahn leitete er unter anderem die Geschicke in der Oberliga für den SV Uedesheim. Seit mittlerweile fünf Jahren hat Putz die Zügel für den OSV Meerbusch in der Hand – und könnte mit dem Aufstieg in die Landesliga einen gelungenen Schlussstrich ziehen.