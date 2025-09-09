Enrique Cazorla coacht seit dieser Saison den SV Schriesheim. – Foto: Waldemar Binder

"Eine große Herausforderung, die Spaß macht" Kreisklasse A2 Mannheim +++ Enrique Cazorla will in Schriesheim etwas bewegen +++ Die englische Woche fällt voll in die Urlaubszeit Verlinkte Inhalte Kreisklasse A2 Schriesheim Enrique Cazorla

Bis Ende September gilt es Überbrückungsarbeit zu leisten. "Die Urlaubszeit macht uns das Leben etwas schwerer", gibt Enrique Cazorla zu. Beklagen will sich der neue Trainer des SV Schriesheim deswegen aber keineswegs, "schließlich gehört das dazu und es ist ja auch schön, wenn sich manche nach der Familie richtigen."

Der 53-Jährige hat Verständnis für seine urlaubsreifen Kicker, die sich seit einigen Woche quasi die Klinke in die Hand drücken. Kommen zwei zurück, verabschieden sich zwei andere in die Ferien. Dieses Schema hat sich eingebürgert. Deshalb gilt es noch etwas durchzuhalten und aus den anstehenden Partien das Maximum an Punkten mitzunehmen. Bislang sind es drei in der Kreisklasse A2 nach zwei Spielen. "In beiden haben wir schon 2:0 geführt", erwähnt Cazorla die jeweils starken Anfangsphasen gegen den SV Sandhofen und beim MFC Phönix Phönix Mannheim. Während der Vorsprung gegen den Aufsteiger aus Sandhofen den Grundstein zu einem 3:2-Sieg legte, hat es beim MFC Phönix nicht gereicht (3:4).

Für den Trainer ist das alles andere als ein Beinbruch, er erkennt großes Potenzial in seinem neuen Klub und denkt mittel- bis langfristig: "Ich denke, dass wir bis zum Winter und danach einen positiven Ertrag sehen." In dieser Einschätzung darf er sich auf seine jahrzehntelange Erfahrung verlassen. Im Mannheimer Fußball gilt der Familienvater und mittlerweile Opa als absoluter Fachmann. Seit 26 Jahren ist er als Trainer unterwegs, wobei er in zehn Jahren beim SV Laudenbach – als Spieler und Trainer – und sechs Jahren bei der TSG Lützelsachsen große Fußabdrücke hinterlassen hat.