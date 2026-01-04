Eine größere & zwei kleinere Überraschungen - Ruhmannsfelden obenauf!

Fast hätte es eine größere Überraschung gegeben an diesem Sonntagnachmittag in der Zwieseler Realschulturnhalle vor rund 300 Fußballfans. Die Betonung liegt dabei auf dem Wörtchen "fast" - denn um ein Haar (bzw. ein Tor) hätte der SV Bischofsmais den Turnierfavoriten aus Ruhmannsfelden im Finale der Regener Futsal-Landkreismeisterschaften, die reibungslos von den Vereinsvertretern des TSV Regen über die Bühne gebracht wurde, besiegt.

Am Ende holte aber dann doch - wie von vielen erwartet - der erste Titelaspirant den Pokal in einem weitestgehend überaus fair geführten und durchaus mit dem ein oder anderen spielerischen Kabinettstückchen aufwartenden Wettbewerb: Die Truppe von Bastian Kilger krönte sich durch die Tore des Sturmduos Fabian Schiller und Felix Brunner erneut zum Hallenmeister - und bleibt somit unangefochtener Rekordhalter!

"Wir haben spielerisch eine gute Leistung gezeigt", freut sich Lerchenfeldkicker Josef Schmidt über den heutigen Triumph - und ergänzt: "Die eine Niederlage im letzten Gruppenspiel gegen den SC Zwiesel, die man im Turnier braucht, haben wir zum richtigen Zeitpunkt kassiert. Von da an haben wir die Sache mit spielerischen Mitteln gut gelöst und zu Ende gebracht - und auch verdient den Titel gewonnen."