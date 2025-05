Eine Goldene Ananas mit Schuss

Waldalgesheim. Zum letzten Mal geht es in dieser Verbandsliga-Saison an der Waldstraße um Punkte. Und das bereits am Freitagabend und spätestens im zweiten Abschnitt unter Flutlicht. Alles noch dazu in einem Spiel mit Derbycharakter. Alemannia Waldalgesheim erwartet um 19.30 Uhr den VfB Bodenheim. Auch wenn es für beide Teams mehr oder weniger um die „Goldene Ananas” geht, dürfen sich die Zuschauer trotzdem auf eine Begegnung auf hohem Niveau und mit voraussichtlich hohem Unterhaltungswert freuen, schließlich spielt der Tabellenvierte gegen den Fünften.

„Das ist eine stabile Mannschaft, die uns auf Augenhöhe begegnet und die uns schon im Hinspiel alles abverlangt hat.“ Alemannia-Trainer Elvir Melunovic spricht mit Respekt von den Bodenheimern, hebt vor allem deren Offensive mit Calvin Faßnacht (bisher 13 Ligatore), David Vodi (11) und Norman Loos (8) heraus. „Außerdem haben sie Dudenhofen geschlagen und gegen Gau-Odernheim unentschieden gespielt. Während der SVA seit fünf Partien sieglos ist, konnte der Gegner vom Freitag im gleichen Zeitraum drei Siege einfahren. „Es gibt als mehr als genug Argumente, hochkonzentriert ins Spiel zu gehen und den Gegner ernst zu nehmen.“ Melunovic hat den VfB, der im Sommer kräftig aufrüstet, für einen der Favoriten der neuen Saison ausgemacht.

Die Alemannia musste erstmals in der Spielzeit zwei Niederlagen hintereinander hinnehmen. Auf keinen Fall soll Nummer drei folgen. Der Trainer will deshalb „sehen, wie die Mannschaft funktioniert und sich den dritten Platz zurückerobert.“ Den mussten die Grün-Weißen nach dem 0:4 in Dudenhofen am vergangenen Samstag an den jetzt punktgleichen TB Jahn Zeiskam abtreten. Mit von der Partie sein könnte am Freitagabend der nach seiner Krankheit wieder genesene Tom Gürel. „Er hat sich gut gefühlt, hat gut trainiert und ist einsatzbereit.“ Melunovic ist froh, dass sich das Lazarett langsam lichtet. Zumal auch Außenspieler nach langer Verletzungspause Marlon Pira, einziger Torschütze im Hinspiel in Bodenheim, in dieser Woche wieder an den Übungseinheiten teilnehmen konnte. Definitiv ausfallen werden weiterhin die drei Stammspieler Daniel Braun, Tobias Lauterbach und Bertin Gelenbevi.