Eine gerechte Punkteteilung in Landsberg

In der Bayernliga Süd hat der TSV 1860 München II seinen Vorsprung wieder etwas ausbauen können, weil sich der Verfolger TSV Landsberg mit einem 1:1 gegen den FC Gundelfingen begnügen mussten. Direkt dahinter lauert schon der FC Pipinsried, der im zweiten Spiel nach dem Trainerwechsel den zweiten Sieg einfuhr. Einen Dreier landete auch Türkspor Augsburg mit dem 2:1 gegen Türkgücü München.

Am Ende wurde es noch nicklig. Hatten sich die Kicker des TSV Landsberg und des FC Gundelfingen schon zuvor nichts geschenkt, gab es in den Schlussminuten dann noch Schubsereien und die Emotionen kochten etwas hoch. Am 1:1 änderte das nichts mehr.

„Insgesamt war die Punkteteilung gerecht. Obwohl wir nicht so gut in die Partie gekommen sind“, räumte FCG-Trainer Thomas Rudolph später ein. Dass der TSV daraus kein Kapital in Form einer Führung schlagen konnte, lag mit an FCG-Keeper Tobias Werdich, der bei den Versuchen von Daniele Sgozdaj (7.) oder Maximilian Berwein (36.) auf dem Posten war. Ebenso wie sein Gegenüber Leopold Leimeister, der den Kopfball von David Spizert gerade noch parierte (20.).

Machtlos war Leimeister gleich nach Wiederbeginn. Elias Weichler hatte die Kugel flach vors Tor gebracht und von hinten kam Kevin Lochbrunner angerauscht – 0:1.

„Wir haben uns in der zweiten Halbzeit richtig in die Partie reingearbeitet“, lobte Rudolph, doch allzu lange durfte er nicht von einem Dreier träumen. Denn nach einer Ecke von TSV-Kapitän Maximilian Berwein kam Benito Alisanovic zum Kopfball und glich zum 1:1 aus. Beide Teams wollten sich damit nicht begnügen und suchten immer den Weg nach vorne. Am Ergebnis änderte das nichts mehr.

Schiedsrichter: Torsten Wenzlik (Velden) - Zuschauer: 430

Tore: 0:1 Kevin Lochbrunner (47.), 1:1 Benito Alisanovic (60.)

Das 1:1 zwischen dem TSV Nördlingen und dem TuS Geretsried war ein Spiel mit nur wenigen Höhepunkten. Wobei es vielversprechend begann. Alexander Bazdrigiannis schüttelte mit einer schnellen Drehung den Nördlinger Julian Bosch ab und traf über den Innenpfosten unhaltbar zum 0:1. Der Ausgleich ließ nur eine Viertelstunde auf sich warten und wurde begünstigt durch einen Stockfehler von Adrian Hofherr. So kam Simon Gruber in Ballbesitz und versenkte das Leder per Flachschuss.

„Insgesamt müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein. Wir hatten eine maue Trainingswoche mit teilweise nur zwölf Spielern im Training. Dies hat sich auch im Spiel widergespiegelt. Es gab wenige Torchancen auf beiden Seiten“, meinte TSV-Trainer Daniel Kerscher später. Obwohl die Rieser danach mehr Spielanteile hatten. Etwas gefährlicher blieben die Geretsrieder, die durch Kaan Aygün kurz nach der Pause die Lattenunterkante trafen. Wobei die Fingerspitzenberührung von TSV-Torwart Martin vielleicht sogar einen erneuten Rückstand verhinderte. (jais) Lokalsport RN

Schiedsrichter: Johannes Roth (Rain) - Zuschauer: 515

Tore: 0:1 Alexander Bazdrigiannis (10.), 1:1 Simon Gruber (25.)

Mit einem Dreierpack sicherte Nico Karger (links) dem FC Pipinsried den Sieg in Erlbach. – Foto: Charly Becherer