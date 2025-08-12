"Eine geile Truppe" – Bedburger BV will in die obere Tabellenhälfte

Der Bedburger BV startet ambitioniert in die neue Saison. Kapitän Silvan Manneschmidt fordert nach dem 13. Platz im Vorjahr eine deutliche Steigerung. „Mit 35 Punkten und damit Platz 13 waren wir nach Abschluss der Saison natürlich nicht zufrieden“, sagt der 30-Jährige.

Dabei sah es zur Winterpause noch gut aus: 23 Punkte und Rang sechs. Doch die Rückrunde brachte nur noch zwölf Zähler. „Leider konnte der Schwung nicht in die Rückrunde mitgenommen werden – hinzu kamen teilweise schwerere Verletzungen im Kader, sodass keinerlei Konstanz in Training und Spielbetrieb aufkam.“

Seit dem 6. Juli wird in Bedburg wieder trainiert – Manneschmidt selbst muss nach einer Verletzung noch zuschauen. „Wenn ich auf den Kader blicke, bin ich optimistisch, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen können. Es gab nur wenige Abgänge, dafür haben wir uns gezielt mit neuen Jungs verstärkt, die sich nahtlos in die Mannschaft eingefügt und integriert haben.“

Auch im Trainerteam gab es eine Veränderung: René Wieland, ehemaliger Bezirksliga-Mitspieler von Manneschmidt, kam als Co-Trainer. „Die Zusammenarbeit mit den Trainern als auch mit dem Verein läuft gut, sodass wir uns komplett auf den Fußball fokussieren können.“

„Eine geile Truppe“

Für den Kapitän ist der Teamgeist ein entscheidender Faktor: „Ich denke, wir haben insgesamt einfach eine geile Truppe, die sich nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz sehr gut versteht. Die meisten kommen unmittelbar aus Bedburg oder der nahen Umgebung – das ist mittlerweile Seltenheit geworden.“

Ein besonderes Lob geht an Luis Achatzy: „Der hat sich in seinem ersten Herrenjahr das Kreuzband gerissen, aber nicht aufgegeben. Der kam jedes Training zum Platz und hat individuell gearbeitet – egal ob Sonne oder Minusgrade. Letzte Woche konnte er im Testspiel gegen Bergheim 2000 nach knapp zwölf Monaten sein Comeback geben.“

Ziel: Einstelliger Tabellenplatz – vielleicht mehr

Sportlich gibt es klare Vorgaben. „Ein einstelliger Tabellenplatz ist mehr als realistisch. Vielleicht ist dann ja auch eine Top-5-Platzierung drin, die Qualität ist nämlich vorhanden“, so Manneschmidt. Voraussetzung: verletzungsfrei bleiben.

Favoriten sieht der Kapitän bei den Absteigern Kerpen und Pulheim, zudem nennt er Niederaußem, Geyen sowie die Aufsteiger RG Wesseling und Rheidt als mögliche Überraschungen. „Letztlich schauen wir auf uns selber und wollen Woche für Woche möglichst erfolgreich sein.“

„Der Großteil des Kaders blieb zusammen, sodass wir uns gezielt verstärken konnten“, fasst Manneschmidt zusammen. Der Blick geht klar nach vorne – und diesmal soll der Sprung in die obere Tabellenhälfte gelingen.

Transfers:

Abgänge: Fynn Graf (Welldorf-Güsten), Nils Velden (VfR Stommeln), Jean-Luca Nix (Kaster-Königshoven), Ageeb Afdal (SG Frechen 46).

Zugänge: Mats Bruno Mehl (eigene Jugend), Giulio Schwarz (2. Mannschaft), Leon Wieland (SV Rheidt), Florian Barzik (SC Elsdorf), Luca Lichte (SC Elsdorf).

Neuer Co-Trainer: René Wieland (zuvor Trainer der 1. Damenmannschaft).