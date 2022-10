Eine gefühlte Niederlage für den SC Lahr FV Lörrach-Brombach dominiert und verliert +++ SF Elzach-Yach gewinnen weiter

Die Gäste aus dem Karlsruher Vorort kamen bestens in die Partie. Bereits in der 3. Minute zielte Frey knapp am Tor vorbei. Auf der anderen Seite trieb Ruberto den Ball durch das Mittelfeld und zog aus 16 Metern ab, allerdings auch hier etwas zu ungenau. Die Rot-Weißen spielten munter weiter nach vorne und hatten in der 9. Minute den nächsten Abschluss durch Olajos. Einen direkten Freistoß von Ruberto brachte der Gästekeeper nicht zu halten, da er zu hoch angesetzt war (16.). Die Gastgeber spielten bis zu diesem Zeitpunkt ungewohnt ungenau und durch einige Abspielfehler brachten sie sich immer wieder selbst in Bedrängnis. So auch in Minute 23. als Olajos völlig frei vor dem Tor zum Abschluss kam. Kurz darauf prüfte Frey Singens Schlussmann Bissinger, doch dieser blieb Sieger. Danach hatte die Heimelf 2 Möglichkeiten durch Ruberto (34.) und Körner (36.), doch auch hier fehlte einfach die Genauigkeit. So blieb es beim aus Singener Sicht recht schmeichelhaften torlosen Unentschieden.

Die Hohentwieler starteten furios in die zweite Halbzeit. Keine Minute war angepfiffen, da setzte Körner einen Kopfball nach einem Eckstoß in die Maschen zum 1:0 Führungstreffer. Die Zuschauer dachten wohl das es nun etwas besser wird im Singener Spiel, doch leider wurde sie enttäuscht. In der 55. Minute versuchte es Kandic aus der Drehung, doch sein Schuss war zu schwach. Bodirogic hatte in der 77. Minute die Riesenchance zum Ausgleich, doch er verfehlte das Tor aus sehr kurzer Distanz. Eine Zeigerdrehung später wieder eine gute Möglichkeit für die Gäste, doch die scharfe Hereingabe fand keinen Abnehmer. In der 84. Minute belohnten sich die Gäste, als Olajos einen groben Abwehrschnitzer der 04er ausnutzte und zum 1:1 Ausgleich verwandelte. Mit dem Wiederanpfiff hatten die Singener die große Möglichkeit sofort zurück zu schlagen, doch der Kopfball von Ruberto klatschte nur an den Posten. Jetzt warfen die Singener nochmal alles nach vorne und erzielten durch Ceesay tatsächlich noch den 2:1 Siegtreffer. Ein wirklich schmeichelhafter Sieg und eine große Enttäuschung für die Gäste, die sich einen Punkt redlich verdient hätten. Somit bleiben die Maggistädter weiterhin ungeschlagen und konnten das Punktekonto weiter aufstocken.

Tore: 1:0 (47. Körner); 1:1 (84. Olajos); 2:1 (90. Ceesay)