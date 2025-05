Eine gefühlte Niederlage

Die Ausgangslage vor dem Spiel gegen Einheit Bad Berka war klar: Punkte mussten her! Mit den Gästen kam allerdings ein starker Gegner in den Sportpark.

Von der ersten Minute an trat Bad Berka dominant auf. Der VfB wurde zunehmend in die Defensive gedrängt. Zwar stemmte sich Pößneck mit großem Einsatz dagegen, doch offensiv gelang nur wenig – der Gegner ließ kaum Spielraum zu. Die Chancen lagen demnach klar auf Seiten der Gäste: Einmal rettete der Pfosten, mehrmals warfen sich die Pößnecker Spieler beherzt in die Schüsse. Trotz der Überlegenheit des Gegners zeigte der VfB in der ersten Hälfte einen kämpferisch starken Auftritt. Dann die überraschende Wende: Mit der ersten echten Offensivaktion erzielte B. Bahner das 1:0 (33.). Der Treffer kam zum damaligen Zeitpunkt „unverdient“, doch wer führt, macht bekanntlich nicht alles falsch. Kurz vor der Pause wurde es turbulent: M. Ghencian lief allein auf das Tor zu und wurde zu Fall gebracht – die Folge: Notbremse, rote Karte! Noch bevor der Ball wieder im Spiel war, flog ein zweiter Spieler von Bad Berka vom Platz. S. Eismann hatte einen Zuschauer beleidigt, der Linienrichter informierte den Schiedsrichter, der erneut Rot zeigte.