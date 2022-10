Eine ganze bittere Niederlage für den FVE im Heimspiel gegen Östringen

Den Einstieg ins Spiel verschlief man völlig und so ging bereits nach 2 Minuten der FC Östringen in Führung. Erst dann wachte der FVE auf und erspielte sich nach und nach seine Torchancen. Clemens Weber traf nach 15 Minuten leider nur das Lattenkreuz. Einen Freistoß von Sebastian Kantz parierte der Torhüter der Gäste. Nach dieser Drangphase des FVE flachte das Spiel ab und man neutralisierte man sich weitestgehend. 5 Minuten vor der Halbzeitpause gelang dem FC Östringen der zweite Treffer an diesem Tag.

Kurz nach dem Seitenwechsel wurde Jascha Pollok im gegnerischen Sechzehner von den Beinen geholt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Kevin Schwarzbäcker souverän zum 2:1 Anschlusstreffer. Jetzt nahm das Spiel wieder Fahrt auf und der FVE witterte die Chance, doch noch Punkte zu ergattern. Der FC Östringen kam kaum noch in die gegnerische Hälfte und der FVE drehte auf. Nico Lehn hatte den Ausgleich nach schönem Zuspiel von Timo Bauer auf dem Fuß. Wenige Minuten später hatte erneut Nico Lehn die Torchance per Kopfball nach einem Eckball von Kevin Schwarzbäcker. In der 76. Spielminute war es dann endlich soweit. Tim Burg steckte den Ball durch auf Clemens Weber, der sich schön auf der linken Seite durchsetzen konnte. Die Flanke ließ Timo Bauer auf den besser stehenden Marvin Ritschel durch, der den Ball zum viel umjubelten Ausgleichstreffer im Tor versenkte. In der Schluss-Viertelstunde wurde das Spiel dann nochmals hitzig. Die Fouls häuften sich und keine der beiden Mannschaften wollte sich mit der Punkteteilung zufriedengeben, wobei der FVE weiterhin die Oberhand hatte. Umso bitterer war es dann, als man nach einem Abwehrpatzer neun Minuten vor dem Ende den dritten Gegentreffer kassierte und sich selbst um den Lohn der Arbeit brachte. Bis zum Abpfiff kämpfte die Mannschaft noch um den erneuten Ausgleichstreffer, der aber leider nicht mehr fallen wollte.