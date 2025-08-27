Eine ganz schwache erste Halbzeit

In der vom aufmerksamen, gut pfeifenden Schiedsrichter Steffen Läsker aus Weida geleiteten Partie kamen die Kurstädter nie richtig in die Zweikämpfe und ließen die Gastgeber viel zu einfach zu ihren Torabschlüssen kommen. Zwar wirkte das Spiel von den Spielanteilen ausgeglichen, aber richtig gefährlich wurde es nur vor dem VfR- Tor. So fiel bereits in der 13. Spielminute die Führung für die Schortentaler, als der VfR nach eigenem Freistoß in einen Konter lief und mit dem ersten Torschuss des Spiels bereits in Rückstand geriet. Kurze Zeit später ein ähnliches Bild, doch nach einem weiteren Konter nach Eckball VfR war der Abschluss der Gastgeber zu harmlos. Es dauerte bis zur 27. Minute, ehe auch der VfR sich einmal dem Eisenberger Tor näherte, aber außer zwei zu ungenauen Abschlüssen von Oliver Hölzel und Sebastian Mai war in Halbzeit eins von den Gästen wenig zu sehen. Anders die Gastgeber, welche in Minute 31. auf 2:0 erhöhten. Und wieder ging es viel zu einfach. Steilpass in die Schnittstelle der VfR- Abwehr, scharfe Eingabe und Tor. Als kurz vor der Pause auch noch das 3:0 fiel, der Eisenberger Stürmer umkurvte sage und schreibe vier VfR- Verteidiger fast widerstandslos, musste schlimmes um den VfR befürchtet werden.

Die zweite Halbzeit begann dann aber mit einem Achtungszeichen des VfR, doch Oliver Hölzel scheiterte mit seinem zu zentralen Torabschluss aus aussichtsreicher Position am Torwart. Nun war der VfR etwas besser im Spiel und konnte dieses ausgeglichener gestalten. Die Freiräume der Eisenberger aus Halbzeit eins wurden nun besser zugestellt und so kam Lobenstein auch besser in die Zweikämpfe. Aber Großchancen waren im zweiten Spielabschnitt Mangelware. Während Ritchie Steinbach mit zwei Glanzparaden die beiden einzigen Möglichkeiten der Gastgeber entschärfte, setzte der VfR in der 81. Minute nochmal ein Lebenszeichen. Nach einem schönen Steilpass von Tom Becker nutzte Pascal Eckert ein Missverständnis in der Abwehr der Gastgeber zu seinem bereits zweiten Saisontor und verkürzte auf 3:1. Doch das große Aufbäumen blieb aus und Torchancen weiterhin Mangelware. Einzig Oliver Hölzel hatte in der 4. Minute der Nachspielzeit nach schöner Hereingabe von Daniel Dittmar noch einmal eine Riesenchance, doch der Torhüter der Gastgeber verhinderter mit einer starken Fußabwehr den Anschlusstreffer. So blieb es bei der verdienten Niederlage im Eisenberger Schortental.