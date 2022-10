Eine ganz besondere Weiterbildung Schiedsrichterbeobachter aus dem Fußballkreis Südbrandenburg nahmen an Lehrgang in Tschechien teil.

Die Schiedsrichterbeobachter des Südbrandenburger Fußballkreises zog es vom 21. bis zum 23. Oktober zu einem Drei-Tageslehrgang in das tschechische Liberec. Nach der freitäglichen Anreise, einem intensiven Regeltest und anschließendem Erfahrungsaustausch erhielten die Beobachter am Sonnabendvormittag eine Führung durch das „Stadion u Nisy“ vom FV Slovan Liberec. Im Anschluss erfolgte von allen Teilnehmern eine Spielbeobachtung der Partie zwischen dem FC Slovan Liberec und dem FK Jablonec. Nach Spielende bekamen die Kreisbeobachter zudem die Gelegenheit, den Spieloffiziellen um Schiedsrichter Dalibor Cerný einige Fragen zu stellen. Den Lehrgang schlossen die Teilnehmenden mit einer gemeinsamen Spielauswertung am Samstagabend schließlich ab.