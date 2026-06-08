Eine ganz besondere Geste: U19-Trainer erhält Auszeichnung

Bezirks-Jugendleiter Thomas Karl (li.) beglückwünscht Kristijan Basic – Foto: Karl

Fairness ist ein Wert, der im Fußball zwar (offiziell) groß geschrieben wird, in der Praxis aber nicht selten auf der Strecke bleibt. In der U19-Bezirksoberliga ereignete sich Mitte April eine bemerkenswerte Aktion, die vor Kurzem auch von Verbandsseite honoriert wurde.



Die SG Abensberg / Bad Gögging / Sandharlanden / Weltenburg hatte die Alterskollegen vom FC Fürstenzell zu Gast. Beim Spielstand von 1:0 verletzte sich ein Hausherrenspieler und musste behandelt werden. Daher wurde der Ball von den Abensbergern ins Seitenaus gespielt, um den Akteur verarzten zu können. Nach der Unterbrechung führte Fürstenzell den Einwurf aus. Der Spieler warf den Ball zu einem Abwehrspieler und dieser wollte den Ball Richtung Torwart der SG Abensberg schlagen, um den Ball "zurückzugeben".