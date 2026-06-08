Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Eine ganz besondere Geste: U19-Trainer erhält Auszeichnung
Kristijan Basic vom FC Fürstenzell hat einen Fair-Play-Peis des BFV gewonnen
von Thomas Seidl · Heute, 10:20 Uhr · 0 Leser
Bezirks-Jugendleiter Thomas Karl (li.) beglückwünscht Kristijan Basic – Foto: Karl
Fairness ist ein Wert, der im Fußball zwar (offiziell) groß geschrieben wird, in der Praxis aber nicht selten auf der Strecke bleibt. In der U19-Bezirksoberliga ereignete sich Mitte April eine bemerkenswerte Aktion, die vor Kurzem auch von Verbandsseite honoriert wurde.
Die SG Abensberg / Bad Gögging / Sandharlanden / Weltenburg hatte die Alterskollegen vom FC Fürstenzell zu Gast. Beim Spielstand von 1:0 verletzte sich ein Hausherrenspieler und musste behandelt werden. Daher wurde der Ball von den Abensbergern ins Seitenaus gespielt, um den Akteur verarzten zu können. Nach der Unterbrechung führte Fürstenzell den Einwurf aus. Der Spieler warf den Ball zu einem Abwehrspieler und dieser wollte den Ball Richtung Torwart der SG Abensberg schlagen, um den Ball "zurückzugeben".
Die Ausführung missglückte allerdings und so lief ein Spieler des FC Fürstenzell alleine auf das Tor zu und erzielte den 1:1-Ausgleich. Zurufe von Mitspielern und des Trainer hörte der Torschütze nicht - er hatte anscheinend von den Vorkommnissen vorher scheinbar nichts mitbekommen. Gäste-Coach Kristijan Basic reagierte umgehend und wies seine Jungs an, den Gegner nach dem Anstoß frei passieren zu lassen, damit dieser ein Tor erzielen und der alte Spielstand wiederhergestellt werden konnte. Am Ende trennten sich beide Teams schiedlich und friedlich mit einem 3:3-Unentschieden.
"Für viele wäre ein Tor ein Tor – aber für Kristijan steht Fairplay über allem. Genau das ist der Geist, den wir in unserem Verein leben und den wir unseren Nachwuchsspielern weitergeben wollen", heißt es von Seiten des FC Fürstenzell. "Eine großartige Geste von Kristijan Basic und seinen Spielern, die großen Respekt verdient und die wir von Verbandssseite gerne gewürdigt haben", erklärt der neue Bezirks-Jugendleiter Thomas Karl aus Bayerisch Eisenstein.