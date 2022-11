Eine Galerie für Fußball-Nostalgiker Bertram Winterberg aus Kleve macht seit einigen Jahren längst vergessene Stadien ausfindig und fotografiert die verwaisten Orte. Nun hat der Lost-Groundhopper in Düsseldorf eine kleine Ausstellung mit seinen Bildern eröffnet.

Die Buchhandlung „BiBaBuZe“ im Düsseldorfer Stadtteil Oberbilk setzt auf politische Signale. Literatur von Karl Marx, Georg Hegel und Friedrich Engels springt sofort ins Auge, es geht um Antirassismus, Rechtsextremismus, Minderheiten und den Klassenkampf. Die Linkspartei darf in dem kleinen Geschäft Flyer auslegen, die politische Ausrichtung ist klar. Doch auch Sportbegeisterte will man adressieren.

Und um der Botschaft Ausdruck zu verleihen, wurde Bertram Winterberg aus Kleve an Land gezogen. Er hat im hinteren Bereich des Ladenlokals eine Fotoausstellung eingerichtet, die verlassene Sportplätze zeigt. Noch bis zum 14. Januar werden die Werke ausgestellt. „Diese Weltmeisterschaft ist auf Hochglanz poliert, dabei sind die Bedingungen unwürdig. Und in Katar gibt es keine Fußballkultur. Meine Fotos zeigen hingegen echte Fußballkultur, die gelebt wurde, mittlerweile aber eben diesen Glanz verloren hat“, sagt Winterberg.

Stoiker, die sich trotz Menschenrechtsverletzungen, Korruption und eine Verschiebung in den Winter für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar erwärmen können, haben es an der Aachener Straße 1 schwer. Im Schaufenster hängt ein Plakat mit der Aufschrift „Kein Wasser, kein Lohn – keine Menschenrechte, keine Fußball-WM in Katar.“ Die Buchhandlung ruft zum Boykott des Turniers auf.

Insgesamt 23 Bilder stellt der Klever jetzt in der Buchhandlung „BiBaBuZe“ aus. „Ich habe in den ersten Jahren meines Hobbys mit einer katastrophalen Auflösung fotografiert. So fielen viele Bilder für die Ausstellung schon einmal raus. Bei der Auswahl habe ich dann Wert darauf gelegt, dass die Fotos deutlich herausstellen, welch besondere Geschichte hinter den Sportplätzen steht“, so Winterberg. Verlassene Spielstätten in Remscheid, Oberhausen oder Bad Münstereifel haben den Weg in die Ausstellung gefunden, genauso wieFotos aus Belgien. Zu sehen ist, wie Strafräume von Dornenhecken überwuchert werden, Torpfosten schief stehen und Sitzplatztribünen zum Reich von Vögeln werden. Das Leben in den Stadien geht weiter, nur ohne den Fußball und menschliches Treiben.

„Mich reizt der Verfall. Einerseits ist es traurig, wenn man sieht, dass ein Verein oder ein Platz aus irgendeinem Grund nicht überlebt hat. Trauer empfinde ich dabei aber weniger, eher Nostalgie. Dann stelle ich mir vor, wie es war, als der Platz noch bespielt wurde, als da Leben herrschte“, so der Wahl-Kölner.

Zuletzt war Winterberg wieder in Belgien unterwegs, er besuchte ein Stadion in der Kleinstadt Theux bei Lüttich. Die Recherche im französischsprachigen Teil des Königreiches sei alles andere als leichtgefallen, so Winterberg. „Ich habe aber herausgefunden, dass der Verein noch existiert, nur mittlerweile in einem anderen Stadion spielt. Vom Fußballplatz ist nur noch wenig zu sehen, weil dort inzwischen gebaut wird“, so Winterberg. Die Vereinsgebäude sind verfallen, in einem der Räume lebt ein Junkie.

„Dort habe ich mich nicht allzu wohlgefühlt, daher bin ich recht zügig wieder gegangen“, so Winterberg, der unverändert auf der Suche nach neuen Anlaufstellen ist. „Es gibt weiter reichlich Plätze, die ich nicht gesehen habe. Da liegen noch einige Jahre Arbeit vor mir.“ Lange Anreisen scheut er nicht. „Doch die Spritpreise sind für mein Hobby nicht gerade förderlich“, so Winterberg.