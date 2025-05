Eine Frage der Mentalität bei 04/19

Für die U15-Fußballer von Ratingen 04/19 steht die wohl längste Auswärtsfahrt der Saison auf dem Programm. Das Team von An­dreas Voss ist zu Gast beim SC Verl, die Partie wird am Samstag um 15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz im Poststadion in Verl angepfiffen.

„Neben den Fahrten nach Münster und Paderborn ist Verl die weiteste Tour in dieser Saison für uns“, berichtet Voss. Die Anreise erfolgt mit privaten PKW, was ohne die Hilfe von Eltern und Familien natürlich nicht zu lösen wäre. Der eine oder andere Verein in der Regionalliga West absolviert solche Fahrten schon mit Kleinbussen. „Wir betreiben schon viel Aufwand, um in der Regionalliga mitzuspielen. Aber das machen wir auch gerne, vor allem, wenn man erfolgreich ist. Aber natürlich wäre das ein Punkt, wo wir dankbar wären, wenn man einen Partner oder Sponsor findet, damit wir die Auswärtsspiele vielleicht in Kleinbussen bestreiten können“, berichtet Voss.