Eine fatale Platzsperre: Oberpöring muss Heimrecht abgeben Das wegen einer von der Gemeinde Oberpöring verhängten Platzsperre abgesagte Kreisliga-Nachholmatch wird nun in Aufhausen angesetzt

"Jeder Verein hat die Möglichkeit, seine Sportanlage pro Saison einmal vom Eigentümer sperren zu lassen. Wenn das passiert, besteht für den Spielleiter allerdings laut der BFV-Spielordnung die Möglichkeit, bei jeder weiteren Absage, das Spiel auf dem Platz des Gegners anzusetzen, sofern dieser diese Option wahrnimmt. Im aktuellen Fall ist es so, dass der 1. Bürgermeister der Gemeinde Oberpöring die Anlage für den Rest des Jahres komplett gesperrt hat. Da das Spiel nun für den kommenden Sonntag neu terminiert ist, kann also in Oberpöring erneut nicht gespielt werden. Der SC Aufhausen hat sich bereit erklärt, das Spiel zu übernehmen. Da es sich noch um eine Partie aus der Vorrunde handelt, finden nun beide Duelle in Aufhausen statt", lässt Herbert Hasak wissen.





Zwischen den beiden Vereinen glühten bereits im Vorfeld der Platzsperre die Telefondrähte. Der FC Oberpöring wollte die Partie nämlich gerne verlegen, da mehrere Akteure am Sonntag beim NFL-Footballspiel in München waren. "Leider haben mir das unsere Leute erst am Mittwoch mitgeteilt. Diese relativ späte Kommunikation war sicher nicht optimal", gesteht FCO-Abteilungsleiter Markus Weingartner ein. Der Funktionär versuchte dennoch, sich mit Aufhausen auf einen anderen Termin zu verständigen, was aber nicht klappte. Trotz relativen guten Herbstwetters kam es dann zur Platzsperre, die Weingartner wie folgt begründet: "Wir hatten jetzt innerhalb von drei Wochen drei Heimspiele und dementsprechend mitgenommen ist unser Platz, der im Sommer für mehrere tausend Euro saniert wurde. Deshalb wurde von Seiten der Gemeinde entschieden, heuer keine weiteren Spiele mehr austragen zu lassen."







Dass die Partie nun in Aufhausen ausgetragen wird, hat für den FC Oberpöring mehrere Nachteile. Dem Neuling gehen stattliche Kiosk-Einnahmen, die bei diesem Derby wohl vielleicht sogar im hohen dreistelligen Bereich anzusiedeln sind, durch die Lappen, und zudem verabschiedet sich Spielertrainer Stefan Rockinger in dieser Woche auf Hochzeitsreise. Der SC Aufhausen wollte sich zum zweifellos etwas heiklen Thema öffentlich nicht äußern. Dass die ganze Sache nicht komplett geräuschlos über die Bühne gegangen ist, zeigt die Tatsache, dass Kreisspielleiter Herbert Hasak am Sonntag vor Ort sein und die Verbandsaufsicht des Spiels übernehmen wird.