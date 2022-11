Eine erwartet schwere Saison für den FC Wittlingen II Kreisligatipp mit Trainer Sebastian Alesi

Die Bezirksliga-Reserve des FC Wittlingen absolviert eine schwere Saison, die Trainer Sebastian Alesi so auch im Vorfeld antizipiert hatte. Derzeit belegt die Mannschaft in der Kreisliga A, Staffel West, den 14. Tabellenrang – punktgleich mit dem SV Herten II, der aktuell den Relegationsplatz 13 einnimmt. Trainer Sebastian Alesi spricht im fupa-Kreisligatipp über die bevorstehende Aufgabe und tippt die Ergebnisse des 15. Spieltags.

fupa: Herr Alesi, der FC Wittlingen II steht derzeit auf einem direkten Abstiegsplatz, ist aber punktgleich mit dem SV Herten II, der den Relegationsplatz einnimmt. Hatten Sie eine so schwierige Saison erwartet?

Sebastian Alesi: Wir stehen derzeit zu Recht unten. Aber das ist den Umständen geschuldet; wir hatten viele Spielerabgänge und nur wenige Neuzugänge. Daher war es von Anfang an klar, dass wir gegen den Abstieg spielen würden. Für uns kommt die aktuelle Situation also nicht überraschend. Das Ziel ist, unten herauszukommen und „über den Strich“ zu gelangen. Wir hoffen, in der Winterpause ein, zwei neue Spieler holen zu können. Wenn alle gesund bleiben, haben wir eine gute Chance.

fupa: Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit der ersten Mannschaft?

Alesi: Das Problem ist die Stammspielerregelung. Die erste Mannschaft hat ja Ambitionen nach oben. Da können wir nicht jedes Mal fragen, ob wir zwei, drei Verstärkungen bekommen. In der Bezirksliga braucht man sechs Spieler auf der Bank, damit der Trainer die Möglichkeit hat, variabel zu bleiben und auf die Spielsituation zu reagieren. Derzeit hat auch die Erste viele Verletzte, zudem wollten viele unserer früheren Spieler kürzer treten. Daher komplettieren wir uns zurzeit eher aus der dritten Mannschaft. Ich arbeite eng mit dem Trainer Daniel Sütterlin zusammen.

fupa: Am Samstag steht Ihre Mannschaft vor einer großen Herausforderung. Es geht gegen den Tabellenzweiten FC Hauingen. Was für ein Spiel erwarten Sie?

Alesi: Wir haben in der Vorwoche bereits einen großen Gegner, den TuS Stetten, und da haben wir – ausschließlich mit den Spielern der zweiten Mannschaft und drei Spielern aus der Dritten – eine sehr gute Leistung gezeigt und „nur“ 1:4 verloren. Drei der Gegentreffer resultierten dabei aus Standards. Aber sicher, wir fahren nicht nach Hauingen und sagen, auf dem großen Platz dort holen wir sicher drei Punkte! Dafür haben wir derzeit zu wenig Leute im Training. Ein Punkt wäre schön, drei wären noch besser, aber wenn wir dort antreten, wissen wir genau, was auf uns zukommt.

fupa: Das Spiel in der kommenden Woche, wenn es gegen den direkten Konkurrenten Eichsel geht, ist sicher wichtiger…

Alesi: Schon. Der Fokus liegt stärker auf der nächsten Woche.

Sebastian Alesis Spieltag-Tipps:

FC Hauingen – FC Wittlingen II

Samstag, 14.30 Uhr

Ich tippe mal 3:1.

TuS Lörrach-Stetten – SpVgg. Bamlach-Rheinweiler

Samstag, 15 Uhr

4:1. Wir haben gegen Stetten in der letzten Woche gespielt, und ich denke, Bamlach-Rheinweiler ist nicht so stark wie der Gegner. Stetten hat die bessere Moral, einen guten Trainer, ist spielerisch ganz stark und hat in Danilo Avellina einen herausragenden Stürmer, der jederzeit anspielbar ist.

SV Eichsel – FC Hausen i. W.

Samstag, 17 Uhr

Hausen hat zwar momentan eine schwere Phase, aber die Mannschaft ist sehr stark, vor allem Bernhard Wunderlich ist abschlussstark. Derzeit steht Hausen etwas zu weit unten. Ich schätze, es gibt ein 0:3.