Glücklos mit den Nullachtern am Samstag: Mittelfeldspieler Christian Derflinger (links) – Foto: Tobias Baur

Eine "ernüchternde Niederlage" für den FC 08 Villingen

Die zweite Saisonniederlage in der Fußball-Oberliga schmerzt den FC 08 Villingen.

Beim 0:2 gegen den Aufsteiger Türkspor Neckarsulm zeigen die Nullachter ihre bisher klar schwächste Saisonleistung.

"Das war doch sehr ernüchternd", musste Nullacht-Geschäftsführer Marcel Yahyaijan nach dem Schlusspfiff feststellen. "Wir haben in drei Heimspielen nur drei Punkte geholt, wir müssen von einem Fehlstart reden", fand auch der Villinger Trainer Steffen Breinlinger klare Worte. Wie harmlos die Schwarz-Weißen am Samstag vor 545 Zuschauern in der MS-Technologie-Arena auftraten, das war über weite Teile der Partie schwer zu glauben. Es fehlte dem Regionalliga-Absteiger jeglicher Biss. Dazu kamen viele einfache Fehler. "Das war nicht gut", befand Marcel Yahyaijan.

Villingen: Hoxha, Krieger (76. Glück), Busam, Pintidis, Derflinger, Tadic (35. Pfeifhofer), Sökler, Cristilli, Albrecht (46. Liserra), Feißt (60. Müller), Rinaldi. Tore: 0:1 Hellmann (24.), 0:2 Trianni (30.). SR: Becker (Langensteinbach). ZS: 545.

Heinz Wittmann (BZ)Autor