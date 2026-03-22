Eine Erlösung für den FC Neustadt

Nein, den Klassenerhalt hat der FC Neustadt am Samstagnachmittag nicht eingetütet. Aber gefeiert haben die Hochschwarzwälder nach dem Schlusspfiff fast so, als ob genau dies der Fall gewesen wäre. "Es fühlt sich erlösend an, dass wir dies endlich geschafft haben. Für den ganzen Verein, das hat man auch an den Reaktionen der Zuschauer gemerkt", sagte Fabian Gamp nach dem Schlusspfiff.