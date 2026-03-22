 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Eine Erlösung für den FC Neustadt

Nach Monaten der Nackenschläge gewinnt der FC Neustadt endlich wieder einmal ein Spiel in der Fußball-Landesliga.

von Stefan Kech (BZ) · Heute, 19:33 Uhr · 0 Leser
Auf und davon: Janis Haasler (in Blau) landete mit dem FC Neustadt einen lang ersehnten Sieg.
Auf und davon: Janis Haasler (in Blau) landete mit dem FC Neustadt einen lang ersehnten Sieg. – Foto: Wolfgang Scheu

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Neustadt
Denkingen

Für das Tor des Tages zuhause gegen den SV Denkingen sorgt Steffen Rohrer.

Gestern, 15:30 Uhr
FC Neustadt
FC NeustadtNeustadt
SV Denkingen 1969
SV Denkingen 1969Denkingen
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Abpfiff

Nein, den Klassenerhalt hat der FC Neustadt am Samstagnachmittag nicht eingetütet. Aber gefeiert haben die Hochschwarzwälder nach dem Schlusspfiff fast so, als ob genau dies der Fall gewesen wäre. "Es fühlt sich erlösend an, dass wir dies endlich geschafft haben. Für den ganzen Verein, das hat man auch an den Reaktionen der Zuschauer gemerkt", sagte Fabian Gamp nach dem Schlusspfiff.

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FC Neustadt: Werner, Haasler (89. N. Waldvogel), Rommler, da Silva Marques (77. Tritschler), Fischer (65. Riesterer), Kiefer, Brosi, Eckert, Rohrer, Orosaj, M. Waldvogel (86. Schlegel). Tor: 1:0 Rohrer (76.). SR: Pavel Popov, ZS: 140.