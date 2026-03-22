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Eine Erlösung für den FC Neustadt
Nach Monaten der Nackenschläge gewinnt der FC Neustadt endlich wieder einmal ein Spiel in der Fußball-Landesliga.
von Stefan Kech (BZ) · Heute, 19:33 Uhr · 0 Leser
Auf und davon: Janis Haasler (in Blau) landete mit dem FC Neustadt einen lang ersehnten Sieg. – Foto: Wolfgang Scheu
Nein, den Klassenerhalt hat der FC Neustadt am Samstagnachmittag nicht eingetütet. Aber gefeiert haben die Hochschwarzwälder nach dem Schlusspfiff fast so, als ob genau dies der Fall gewesen wäre. "Es fühlt sich erlösend an, dass wir dies endlich geschafft haben. Für den ganzen Verein, das hat man auch an den Reaktionen der Zuschauer gemerkt", sagte Fabian Gamp nach dem Schlusspfiff.