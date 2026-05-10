Eine erfolglose Aufholjagd der Wormatia

Wie auch im Hinspiel, als die Wormaten 1:4 unterlagen, gelingt Wormatia-Spieler Mert Özkaya (links) gegen die TuS Koblenz um Marcel Wingender kein Punktgewinn. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Koblenz. Beim Stand von 0:3 nach rund einer halben Stunde stellte Wormatia-Trainer Björn Weisenborn um und ordnete die Wormser Viererkette neu. Laurenz Graf wechselte vom Sturm in die Abwehrreihe, Amir Moore ging den umgekehrten Weg, Luca Baderschneider rückte nach außen und Jabez Makanda vor ins Mittelfeld. Doch das Spiel blieb einseitig. Noch vor dem Pausenpfiff stellte Weisenborn dann auf Fünferkette um, in der Pause wechselte er dreifach. Und erst dann, mit 45 Minuten Verspätung, waren die Wormaten im Spiel. Gastgeber TuS Koblenz hatte zwar weiter die gefährlicheren Torabschlüsse, doch die Wormser starteten eine Aufholjagd. Am Ende wog die 0:3-Hypothek dennoch zu schwer. Die TuS feierte im Traditionsduell der beiden Oberligisten einen verdienten Sieg und der Wormatia-Tross fuhr im Mannschaftsbus zwar angesichts 30 bestellter Pizzen gut versorgt, aber eben auch mit einer 2:3 (0:3)-Niederlage zurück nach Worms.

Nach dem Schlusspfiff waren viele der VfR-Spieler nach dem intensiven Schlagabtausch erschöpft zu Boden gesunken. Bei Moritz Gotthardt war der Tank schon in der Schlussphase leer. Fast 90 Minuten war der Rechtsverteidiger auf seiner Seite marschiert und dabei einer der auffälligsten Wormaten gewesen. Zunächst patzte der 21-Jährige jedoch im Spielaufbau und verursachte einen Ballverlust, den die Koblenzer zum vermeintlichen vorentscheidenden 3:0-Treffer durch Nazif Tchadjei (25.) nutzten. Doch angeführt von Gotthardt, der das 1:3 bei einem Vorstoß auf Ablage von Omar Hashem Sayed erzielte (60.), kämpften sich die Wormser in Durchgang zwei zurück ins Spiel. „Ich bin durchgerannt und habe auf den zweiten Ball gelauert”, erklärte er anschließend seinen Treffer, haderte aber mit der schwachen Leistung in Durchgang eins. „Viel zu viele Individualfehler. So schnell fängst du dir eben drei Tore in einer der Halbzeit, schade.”

An der Seitenlinie erkannte Björn Weisenborn die Schwierigkeiten seiner Elf, sich aus dem TuS-Pressing zu befreien und stellte taktisch um. „Die Gegentore fallen zu leicht”, monierte der Interimstrainer des VfR und erklärte: „Mir ging es darum, vor der Halbzeit nicht noch ein viertes oder fünftes Gegentor fangen.”

Zum Spieler-Trainer-Austausch in der Hälfte sagte Gotthardt zusammenfassend: „Frische Kräfte, Tiefenläufe über Außen, mit schnellen Spielern vorne die Koblenzer Abwehr in Bewegung bringen und den Ball klatschen lassen und tief gehen.” Vieles davon sahen die rund 60 mitgereisten Wormser Anhänger, die passend zum Südwest-Klassiker mit Bannern, Trommel und einem organisierten Support den „Klassiker” begleiteten. Und anders als in Durchgang eins, als die Wormser durch Laurenz Graf (4., 18.) zu gerade mal zwei ungefährlichen Abschlüssen kamen, wurden die Wormser Fans nach dem Wiederanpfiff zumindest etwas versöhnt. Erst netzte Gotthardt, dann köpfte Amir Moore den Ball nach einem Nico Jäger-Eckball zu seinem Oberliga-Premierentreffer ins TuS-Tor (65.). „Mit ein bisschen mehr Glück hätten wir noch ein drittes Tor machen können”, sagte Weisenborn und spielte auf die Schlusssekunden des Spiels an, als Niklas Meyer die große Chance zum 3:3 auf dem Fuß hatte (90+6.). Was dem Wormser Trainer aber besonders gefallen hatte: Wie die VfR-Spieler in Durchgang zwei „das Herz auf dem Platz gelassen” hatten.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Es wäre ein schmeichelhafter Punkt für den VfR gewesen. Ein langer Ball hinter die Abwehrkette bei dem Luca Baderschneider nicht gut aussieht, ein unnötiges Foulspiel im Strafraum und ein Gotthardt-Ballverlust im Spielaufbau – die Wormser machten bei den TuS-Toren von Igor Blagojevic (6.), Denys Vyrvch (21., Foulelfmeter) und Tchadjei (25.) keine gute Figur. Weitere gute Chancen ließen die Koblenzer in beiden Hälften ungenutzt, weshalb die Wormser überhaupt noch bis zum Schluss noch auf einen Punktgewinn hoffen konnten. Das tat Tom Fladung auch – allerdings von der Kabine aus. Der Wormatia-Kapitän war nach 85 Minuten mit der Ampelkarte vom Platz gestellt worden.





