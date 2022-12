„Eine Entwicklung ist zu sehen, aber der nächste Schritt muss kommen“ Raphael Streitel, der Trainer des FC Brandenburg 03, über die WM und die parallel laufende Spielzeit in der Landesliga.

Hallo Raphael, verfolgst du die Fußball-WM?

Vielen Dank für die Möglichkeit für das Interview und deine Zeit. Natürlich verfolge ich die WM, weil es immer noch um Fußball geht.

Kannst du die Aufregung um das Turnier verstehen?

Die Aufregung kann ich nachvollziehen. Es ist das Resultat des Verhaltens der FIFA. Was ich aber traurig finde, ist die geringe Berichterstattung über den Iran, wo die Probleme sehr groß sind. Es gibt kaum Unterstützung.

Wer wird deiner Meinung nach Weltmeister?

Nach der Gruppenphase hätte ich auf Brasilien getippt, aber in der KO-Phase kann alles passieren. Ich denke, Argentinien wird es jetzt.

Abseits der großen Bühne rollt auch der Ball. Euer Auftritt am Wochenende war eher ernüchternd. Wie fällt dein kurzes Feedback zur Partie bei BSV Heinersdorf aus?

Wir hatten gegen Heinersdorf 80% Ballbesitz, waren klar die bessere Mannschaft, aber wie man auch bei der WM sehen konnte ist Fußball eben ein Ergebnissport. Es ist wie die ganze Vorrunde schon, wir sind nicht effektiv genug und kriegen einfache Gegentore und belohnen uns nicht für unseren Aufwand mit Punkten und Toren.

Auch gegen Fortuna Biesdorf vor drei Wochen war das Ergebnis nicht wirklich zufriedenstellend?

Ja, das Ergebnis war ernüchternd, das war aber auch das einzige ernüchternde. In der 1. Halbzeit haben wir das in meinen Augen beste Spiel des Jahres abgeliefert. Wir hätten 3:0 führen müssen! Für mich zählt Biesdorf aber auch zu den Top 3 Teams der Liga.

Am Wochenende geht es gegen den Tabellenführer, was kann man in eurer Situation vom Spiel erwarten?

Ich erwarte einen offenen Schlagabtausch gegen den Tabellenführer und wir treten auch in diesem Spiel an, um zu gewinnen, wie in jedem Spiel.

Was ist derzeit das Problem?

Wie oben bereits kurz angedeutet: vorne fehlt uns zurzeit die Kaltschnäuzigkeit und hinten kassieren wir zu leichte Tore. Wir sind eine junge Mannschaft, die aber langsam aus diesen Fehlern lernen muss. Trotz allem glaube ich an die Entwicklung, die Verbesserung und mehr Stabilität.