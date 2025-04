Am Sonntag wird es ein enges Spiel für den SSV Brensbach und den GSV Breitenbrunn. – Foto: Marcel Eichholz - Archiv

Eine enge Kiste für Breitenbrunn und Brensbach B-Liga: GSV Breitenbrunn gegen SSV Brensbach II

Odenwaldkreis. In der Kreisliga B scheinen neun Spieltage vor Saisonende die Würfel gefallen zu sein. Kaum jemand zweifelt noch an der Meisterschaft des SV Hummetroth II oder der Relegationsteilnahme der Kreisstädter von der FSV Erbach. Dahinter aber tobt der Kampf um jeden Punkt und Tabellenrang. Dabei ist auch die GSV Breitenbrunn, die am Mittwoch (19:30 Uhr) Tabellennachbar SSV Brensbach II erwartet.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Dabei kam die GSV alles andere als gut aus den Startlöchern. Beim VfL Michelstadt II setzte es eine 1:4-Niederlage, und gegen den SV Hummetroth II eine 0:5-Klatsche. „Das war eindeutig zu hoch“, sagt Riccardo Billinger von der GSV. In Michelstadt verpasste es die GSV, die 1:0-Führung auszubauen, was dem ballsicheren VfL II in die Karten spielte. Nach kräftezehrenden 60 Minuten kam der GSV die Kraft abhanden und es wurde deutlich. Beim 3:0-Sieg bei der SG Sandbach II war man über 90 Minuten die bessere Mannschaft.

GSV Breitenbrunn fehlen Stammspieler Der GSV fehlen am Mittwoch mit Philipp Greim und Rico Schmidt zwei Stammspieler, die der B-Ligist nicht so eben mal ersetzen kann. „Philipp fehlt uns vorne mit seiner kreativen Spielweise und Schnelligkeit. Er kann Spiele entscheiden. Mit Rico fehlt ein zweikampfstarker Mann, der als Außenverteidiger oder zentral vor der Abwehr für uns wichtig ist“, beklagt Billinger die Ausfälle im ohnehin kleinen Kader der Breitenbrunner. Deswegen ist die Partie gegen die Brensbacher Reserve auch nicht zu unterschätzen. „Da erwarte ich eine umkämpfte Partie. Nur wenn wir alles abrufen, was wir können, haben wir gegen immer bessere Brensbacher derzeit eine Chance“, so der zweite Vorsitzende zur Ausgangslage.