Eine einmalige Chance

Im Vorfeld äußern sich die beiden Trainer Dimo Raffel und Georg-Martin Leopold im Verbandsgespräch zum Finale, die Ausgangslage, den Gegner und die eigenen Ambitionen den Pokal in die Höhe zu strecken...

Hi Dimo, es ist deine erste Saison als Trainer. In der Meisterschaft seid ihr im Rennen und mit dem Pokalfinale steht ein echtes Highlight an. Wie fühlt sich das in der Premierensaison an?

Dimo Raffel: „Grundsätzlich ist das natürlich ein sehr schönes Gefühl. Jetzt stehen wichtige Entscheidungen in Meisterschaft und Pokal an. Das ist alles absolut positiv.“ Wie im Vorjahr bestreitet ihr das Pokalendspiel in der bluechip-Arena. Vor einem Jahr hat es für den ZFC nicht geklappt mit dem Pokalsieg. Wie zuversichtlich seid ihr, dass der Pokalsieger diesmal ZFC Meuselwitz heißt?

Georg-Martin Leopold: „Wir sind sehr zuversichtlich, weil wir bisher eine tolle Pokalsaison gespielt haben und auch momentan in der Liga gute Leistungen abrufen können.“

Das letzte Finale des FC An der Fahner Höhe (2021) hast du als Spieler erlebt. Wie verändert sich der Blick, wenn du diese beiden Perspektiven vergleichst?

Dimo Raffel: „Das ist schon etwas anderes. Man sieht von außen natürlich deutlich mehr, was auf dem Platz los ist und was man optimieren kann. Wir haben schon gesehen was in den Pokalspielen möglich ist und ich weiß auch, wie man ein Pokalendspiel gewinnen kann (Anmerkung der Redaktion: Dimo Raffel gewann als Spieler des SV SCHOTT Jena 2013 den Thüringen Pokal im Endspiel gegen den FC Rot-Weiß Erfurt). Damals waren die Rollen noch klarer. Ich will einfach vorleben, was alles möglich ist.“ Der ZFC Meuselwitz geht als Regionalligist als Favorit in das Finale. Wie bereitest du dein Team auf dieses Spiel vor?

Dimo: „Der Druck ist bei Meuselwitz. Wir müssen nicht, wir wollen. Klar kann man die Spieler auch auf Kleinigkeiten vorbereiten. Wir wollen unsere Stärken einbringen, uns nicht verstecken und da mit breiter Brust auftreten. Am Ende spielt der Kopf eine wichtige Rolle, mental stark zu sein und den Tag auch zu genießen. Als Amateurfußballer ist es außergewöhnlich das Finale innerhalb von wenigen Jahren zweimal zu erreichen. Ich denke, wir müssen uns nicht verstecken.“