„Eine echte Mammutaufgabe“: Tabellenführer in Lenglern gefordert

Doch die Favoritenrolle allein reicht dem Spitzenreiter nicht. Die Aufgabe ist klar umrissen und anspruchsvoll. Endrik Heberling spricht vor der Partie von einer besonderen Belastungsprobe: „Das Auswärtsspiel in Lenglern ist jetzt das fünfte Pflichtspiel in der aktuellen Rückrunde. Zeitgleich auch das fünfte Auswärtsspiel in Folge, was für einen Einstieg in die Rückrunde eine echte Mammutaufgabe ist.“

Tatsächlich hat der TSV bislang alle vier Auswärtsspiele der Rückrunde gewonnen und damit die maximale Punktausbeute eingefahren. Die Serie soll fortgesetzt werden. „Bislang konnten wir die vier Auswärtsspiele erfolgreich gestalten mit der maximalen Punktausbeute und wollen jetzt natürlich auch in dem fünften Auswärtsspiel in Folge eine Woche vor dem Heimdebüt den fünften Sieg einfahren.“

Die Form spricht klar für den Ligaprimus. Zuletzt setzte sich Landolfshausen/Seulingen mit 4:2 bei der SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen durch und gewann auch beim SV Groß Ellershausen-Hetjershausen souverän mit 4:1. Offensiv zeigt sich das Team dabei treffsicher.

Ganz anders die Situation bei der SG Lenglern. Die Gastgeber warten seit vier Spielen auf einen Sieg, holten beim 2:2 gegen SG Werratal 2000 immerhin noch einen Punkt, mussten sich zuletzt jedoch der SG Bergdörfer mit 1:2 geschlagen geben. Dennoch bleibt Lenglern gerade auf heimischem Platz schwer einzuschätzen.

Auch deshalb mahnt Heberling zur Vorsicht: „Wir wissen aber, dass Lenglern eine echt gute Mannschaft hat, viele gute Spieler in ihren Reihen hat, eine Mannschaft, die gerade zu Hause an guten Tagen gegen jede Mannschaft der Liga Paroli bieten kann. Demzufolge sind wir gewappnet.“

Das deutliche 6:0 aus dem Hinspiel soll dabei keine Rolle spielen. Damals dominierte der Tabellenführer die Partie nach Belieben, doch für den Trainer ist klar, dass solche Ergebnisse trügerisch sein können. „Im Hinspiel haben wir zwar 6:0 gewonnen, aber das dürfen wir in keiner Weise zu hoch hängen. Wir müssen da wieder mit der vollen Konzentration am Sonntag dran gehen und das Spiel von der ersten Sekunde an versuchen auf unsere Seite zu ziehen.“

Personell kann der Spitzenreiter nahezu aus dem Vollen schöpfen. „Kadertechnisch, personell sieht es sehr gut aus. Von den aktuell zur Verfügung stehenden Spielern müssen wir lediglich auf zwei Urlauber verzichten, aber die restlichen Spieler stehen alle zur Verfügung, sodass wir da aus den Vollen schöpfen können.“

Für den TSV Landolfshausen/Seulingen geht es darum, die beeindruckende Auswärtsserie auszubauen und die Tabellenführung zu festigen. Die SG Lenglern hingegen will vor heimischem Publikum zeigen, dass sie auch gegen den Ligaprimus bestehen kann.