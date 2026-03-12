"Eine echte Ansage" – Siegburg will sich in Porz rehabilitieren

Enes Yilmaz (li.) und der Siegburger SV peilen in Porz drei Punkte an. – Foto: Lucy Neuber

Mit dem Rückrundenauftakt kann man in Porz zufrieden sein. Dennoch schmerzt der Einbruch in der zweiten Halbzeit der Porzer am vergangenen Wochenende. Nun wartet gegen den Tabellenvierten ein echter Härtetest für die heimische Offensive.

Trainer Jonas Wendt blickt trotz der bitteren 3:4-Niederlage gegen Teutonia Weiden, bei der sein Team eine 3:1-Pausenführung noch verspielte, optimistisch auf die kommende Aufgabe. „Die Trainingswoche war gut und wir haben das Spiel relativ schnell abgehakt. Der Mannschaft haben wir auch gesagt, dass wir es gar nicht so nah an uns heranlassen wollen. Jeder weiß selbst, dass vor allem die zweite Halbzeit im Fußball passieren kann – aber in dieser Form nicht passieren darf. Da war jeder selbstkritisch genug, egal ob im Trainerteam oder in der Mannschaft“, erklärt der 43-Jährige.

Die SpVg Porz, mit 20 Punkten auf dem zwölften Rang, empfängt den Tabellenvierten Siegburger SV 04. Während die Porzer in der Rückrunde bereits sechs Zähler sammelten, verlief der Start für die Siegburger punktetechnisch mit vier Zählern nicht optimal.

Trotz des Dämpfers sieht Wendt keinen Grund für schlechte Stimmung, schließlich beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsränge komfortable acht Punkte. Gegen Siegburg fordert er nun eine Rückkehr zur defensiven Stabilität: „Wir wollen wieder ein Stück kompakter auftreten. Siegburg hat in den drei Spielen erst zwei Tore geschossen, aber auch nur zwei kassiert. Ich habe sie gegen Bergisch Gladbach gesehen und erwarte einen kompakt stehenden Gegner mit einem schnellen Umschaltspiel.“

Otto: "Sind mehr als gewarnt"

Auch auf der Gegenseite herrscht höchste Alarmbereitschaft. Siegburgs Trainer Alexander Otto erinnert sich nur zu ungern an die 1:3-Niederlage aus der Hinrunde und zollt der Porzer Offensivkraft, die mit 40 Treffern den Bestwert zwischen Platz 5 und 18 stellt, großen Respekt. „Der 3:1-Sieg von Porz gegen Wegberg-Beeck vor zwei Spieltagen sagt eigentlich alles über die Qualität dieser Mannschaft. Jonny bereitet seine Jungs immer wieder top auf diese Spiele vor. Nach unserer verdienten Niederlage im Hinspiel sind wir mehr als gewarnt“, so der 41-Jährige.

Besonders die mutige Spielweise der Porzer hat Otto im Blick: „40 erzielte Tore sind natürlich eine echte Ansage und zeigen, welche offensive Qualität in dieser Mannschaft steckt. Wenn wir in Porz erfolgreich sein wollen, müssen wir defensiv stabil stehen und in den entscheidenden Momenten wachsam sein. Die hohe Anzahl an Toren kommt nicht von ungefähr, sondern ist die logische Konsequenz aus der mutigen und risikoreichen Spielweise von Porz. Jonny geht mit seiner Mannschaft immer All-in, genau das macht sie so gefährlich.“

Krankheitswelle in Siegburg

Die personellen Voraussetzungen sind auf beiden Seiten von Unwägbarkeiten geprägt. Jonas Wendt muss seinen Kapitän ersetzen und bangt zudem um angeschlagene sowie kränkelnde Akteure, was die Formation für Sonntag noch offen lässt. Dennoch ist die Zielsetzung klar: „Wir wollen auf jeden Fall einen kompakten, guten Auftritt hinlegen und uns vor allem über die Art und Weise rehabilitieren – im besten Fall natürlich auch mit dem Ergebnis.“ Bei den Siegburgern hat ebenfalls eine Krankheitswelle Spuren hinterlassen, doch Alexander Otto zeigt sich zuversichtlich, dass bis zum Anstoß die meisten Spieler zurückkehren werden. Lediglich Leon Mani wird weiterhin verletzungsbedingt fehlen.

Für Siegburg geht es darum, mit einem Dreier den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren, während Porz mit seiner „All-in“-Mentalität den nächsten Favoritenschreck-Moment sucht.