"Eine dicke Nuss" für den FC Neustadt am Samstag in Frickingen Der Tabellenzwölfte gastiert beim Sechsten und will sich von den Abstiegsrängen absetzen

SpVgg. Frickingen - FC Neustadt

"Noch wichtiger als die zwei Siege, die wir zuletzt eingefahren haben, war die Art und Weise", sagt Florian Heitzmann, Trainer des FC Neustadt, rückblickend auf den 4:0-Erfolg gegen den Hegauer FV und das 5:0 gegen den FV Walbersweiler/Rengetsweiler. Die beiden deutlichen Erfolge bestätigten das gute Gefühl beim FC Neustadt, dass das Kollektiv auch Rückschlägen gewachsen ist und kraftvoll genug ist, um sich gegen sportliche Ergebniskrisen zu stemmen. Mehr bei BZ-Plus.





FC Gutmadingen – DJK Donaueschingen

Aufwand und Ertrag standen „in keinem guten Verhältnis“ bei der 0:1-Heimniederlage der DJK gegen den Tabellenneunten SG Dettingen-Dingeldsorf. So analysiert Benjamin Gallmann, Trainer der Allmendshofener und im Hauptberuf Banker, das zweite Spiel ohne Punktgewinn in Folge für seine Mannschaft. Die blieb trotz einer Vielzahl „sehr guter Möglichkeiten“ erstmals in dieser Runde ohne Torerfolg. Es war laut Gallmann das einzige Manko in der Partie, in der seine Spieler eine sehr gute Leistung zeigten und kaum etwas zuließen. Eben bis auf den entscheidenden Treffer der Gäste. „Wir waren alle enttäuscht“, sagt Gallmann, weil die Mannschaft sehr viel investiert habe. Doch „es gibt so Tage“, an denen der Ball einfach nicht ins Tor gehe, „wie verflixt“. Jetzt will sich der Spitzenreiter „wieder belohnen“, die Leistung soll sich, anders als zuletzt gleich zweimal, im Ergebnis widerspiegeln. Ein Erfolg in Gutmadingen wird aber nach Gallmanns Einschätzung „extrem schwierig“. Davon, dass der FC zuletzt fünf Niederlagen kassierte, dürfe man sich nicht blenden lassen. Die sehr homogene Mannschaft habe in den vergangenen Jahren „tolle Arbeit geleistet“. Gallmann freut sich auf das Derby beim Tabellen-13., zumal beide Vereine wie auch die Mannschaften befreundet seien. Gewinnen will er trotzdem. Stolz ist verhindert, im Tor löst Robin Karcher Kay Schlageter ab.





FC Bad Dürrheim – SC Gottmadingen-Bietingen

Auch die Bad Dürrheimer trafen erstmals in dieser Runde nicht ins gegnerische Tor. Die 0:4-Niederlage in Konstanz fiel laut Massimo Verratti etwas zu hoch aus. Den höchsten Misserfolg in der laufenden Runde kann der Interimstrainer der Salinenstädter indes begründen: „Sieben potentielle Stammspieler zu ersetzen ist fast unmöglich.“ Gegen den Tabellenzehnten stehen Moreno Tallon, Kapitän Lopez Alvarado und Sabuncuo nach Ablauf ihrer Sperren wieder zur Verfügung, bei Dumitru besteht Hoffnung auf einen Kurzeinsatz. In den verbleibenden zwei Spielen unter seiner Leitung möchte Verratti vier Punkte holen. Weil der zweite Gegner die DJK ist, soll der Vorletzte den SC besiegen, der im Schnitt zwei Gegentore kassiert.





FC Königsfeld – SC Konstanz-Wollmatingen