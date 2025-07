Der Auftakt war ein Schritt in die richtige Richtung beim SVS. Nach vielen Gegentoren in der Vorbereitung konnten die Schaldinger gegen Kirchanschöring den Kasten sauber halten. Routinier Patrick Drofa meinte: "Wir müssen uns immer noch finden. Ich denke, es geht bergauf. Jeder hat für den anderen gekämpft, und genauso können wir weitermachen." Auch Cheftrainer Stefan Köck sah einen Fortschritt: "Defensiv war das eine gute Leistung von uns. Freilich hatten wir offensiv nicht so viele Momente, aber da muss ich meine Mannschaft auch in Schutz nehmen. Kirchanschöring ist eine Truppe, die weiß, wie man verteidigt. Sie haben stets mit fünf Mann abgesichert, da kann man jetzt nicht unbedingt erwarten, dass wie alle fünf Minuten alleine vorm Tore stehen." Jetzt wartet mit Landsberg "eine der stärksten Mannschaften der Liga", so Köck. Was macht den TSV stark? "Sie haben individuell eine unheimlich hohe Qualität, entwickeln nach vorne viel Tempo und sind stark im Eins-gegen-Eins."Personalien SV Schalding-Heining: Zurück aus den kurzen Flitterwochen ist Markus Gallmaier und damit wieder im Kader dabei, genauso wie der aktuellste Neuzugang Mohamed Bekaj, der erst am heutigen Freitag vorgestellt wurde . Quirin Stiglbauer, Sebastian Sommer und Kaan Gülcü fallen weiter aus. Auch der zweite Erstatzkeeper, Lukas Ellinger, kann nicht mit dabei sein. Der 22-Jährige hat sich eine Schulterverletzung zugezogen. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Da sagt Landsbergs Abteilungsleiter Nico Held: "Das war ein wilder Auftakt in Schwaig. Aber natürlich geil, wenn du so ein Spiel in der Nachspielzeit noch auf deine Seite ziehen kannst. Spricht auch für die Mentalität unserer Mannschaft. Diesen Schwung wollen wir natürlich mitnehmen und mit der gleichen Leidenschaft gegen Schalding zu Werke gehen."

Personalien TSV Landsberg: Kapitän Maximilian Holdenrieder fällt weiter verletzt aus, ebenso Simon Gartmann und Yamin H-Wold. Hinter dem Einsatz von Tino Reich steht noch ein Fragezeichen.