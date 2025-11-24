„Eine der besten Saisonleitungen“ ‒ Dominantes Neuried brilliert gegen Alte-Haide

Nach zwei sieglosen Spielen in Folge haben Neurieds Kreisliga-Fußballer kurz vor der Winterpause noch einmal ein Ausrufezeichen gesetzt. Am Samstagnachmittag bezwangen die Würmtaler den Tabellensechsten, FC Alte Haide, mit 3:1 – und konnten damit auch ihre bislang schwache Heimbilanz aufhübschen. „Das war eine der besten Saisonleistungen“, betonte Neurieds U19-Trainer Stefan Simic, der an der Seitenlinie für den verhinderten Chefcoach Thomas Hiechinger eingesprungen war. Mit dem Resultat seien die Gäste sogar noch gut bedient gewesen, fand Simic: „Wir haben sie überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen und hätten eigentlich fünf oder sechs Tore machen müssen.“

Auch von den schwierigen Platzverhältnissen ließ sich er TSV nicht aufhalten. Aufgrund des vorangegangenen Schneefalls hatten Akteure beider Mannschaften auf dem rutschigen Kunstrasen immer wieder Probleme mit der Standfestigkeit. Neurieds aggressives Pressing fruchtete allerdings von Beginn an hervorragend. „Darüber hinaus haben wir gute spielerische Lösungen gefunden“, analysierte Simic. So erarbeiteten sich die Hausherren schon in der ersten halben Stunde mehrere Großchancen, konnten diese jedoch nicht nutzen – noch nicht. Den Bann brach Startelf-Rückkehrer Luka Milutinovic per überlegtem Lupfer (40.). Nur zwei Minuten später erhöhte Dragan Radojevic auf 2:0 und sorgte so für den mental wichtigen Doppelschlag kurz vor der Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Neuried energetisch und dominant. „Die Stimmung war optimal, auch auf der Bank. Alle waren voll da und haben sich gegenseitig angetrieben“, schwärmte Simic. Erneut Milutinovic führte mit dem hochverdienten 3:0 schnell die Vorentscheidung herbei. Erstmals seit Saisonauftakt konnte sich der Sommerneuzugang überhaupt wieder in die Torschützenliste eintragen – und dann gleich doppelt. „Das tut ihm sehr gut. Er hat sich den Arsch aufgerissen und wurde dafür belohnt“, so Simic. In den vergangenen Wochen hatten den Stürmer, der ohnehin eine schlimme Verletzungshistorie hinter sich hat, kleinere Belessuren und eine Rotsperre ausgebremst.

Später Gegentreffer einziges Ärgernis

Einziger Wermutstropfen blieb der späte Gegentreffer. Simic: „Die Jungs haben sich richtig geärgert, dass sie die Null nicht halten konnten. Ich finde, das zeigt aktuell gut den Charakter.“ Zum Jahresabschluss wollen die Würmtaler den Rückenwind nun in das schwere Auswärtsspiel bei Tabellenführer Kosova München am kommenden Sonntag (14.30 Uhr) mitnehmen.