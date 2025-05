„Eine Chance von nur 25 Prozent“: Peiting hadert mit Modus in der Relegation

Peiting – Bei aller Rivalität wird die Fairness großgeschrieben. Der TSV Peiting erfüllte ohne Zögern den Wunsch des TSV Bad Endorf, das Hinspiel in der Relegation am heutigen Mittwoch auf 19.45 Uhr zu verschieben. „Es ist uns wichtig, dass es unter akzeptablen sportlichen Bedingungen abläuft“, stellte Thomas Fischer klar. Der Trainer des TSV weiß selbst nur zu gut, dass es eine Zumutung für berufstätige Kicker bedeutet, unter der Woche durch halb Oberbayern zu schippern, um eine Partie auszutragen, bei der nichts weniger als die Existenz der eigenen Mannschaft in der Bezirksliga auf dem Spiel steht.

Die Frage bleibt jedoch, wer aus einem solchen Modus einen besonderen Nutzen zieht. Neun der zwölf Teilnehmer sicherlich nicht. Wäre es da nicht besser, der Bayerische Fußball-Verband hätte die Zahl der Direktabsteiger auf drei pro Gruppe erhöht statt nur einen festzusetzen und die Zahl der Releganten von vier auf zwei halbiert? Dann würden sechs Teams um die drei freien Plätze in der Bezirksliga spielen und könnten sich Zeit, Aufwand und Nerven sparen. Allerdings würde dem Verband, der bayernweit prozentual an allen Einnahmen aus dem Kartenverkauf in den Relegationsspielen beteiligt ist, dann der eine oder andere Cent durch die Lappen gehen.

Aber nicht nur die ursprüngliche Ansetzung der Partie zwischen dem Vierzehnten aus der Gruppe Süd und dem Dreizehnten aus dem Osten stößt auf Unverständnis. Zwölf Mannschaften duellieren sich in zwei Runden um die drei verbleibenden Tickets für die Bezirksliga. „Das bedeutet eine Chance von nur 25 Prozent“, hat Fischer ausgerechnet. Der Aufwand für die betroffenen Vereine ist bei diesem Modus enorm. Am Samstag müssen seine Kicker im Chiemgau antreten. Sollten sie als Sieger aus dem Vergleich hervorgehen, steht ihnen der nächste Doppelpack bevor. „Es geht darum, nur auf sich zu schauen, damit man sein Potenzial abrufen kann“, empfiehlt der Coach, die Begleitumstände möglichst auszublenden.

Zweite Relegation in zwölf Monaten

Für die Peitinger ist es bereits das zweite Mal innerhalb von zwölf Monaten, dass sie durch die Knochenmühle „Relegation“ gedreht werden. Im vergangenen Jahr schafften sie auf diese Weise den Aufstieg von der Kreisliga in die Bezirksliga. Der Weg über die Hintertreppe war nicht umsonst gewesen. „Wir haben da Erfahrungen gesammelt“, ist Fischer zuversichtlich, dass seine Elf erneut von diesem Ausscheidungsverfahren profitieren könnte. Zumal die Verantwortlichen zum Saisonbeginn die Möglichkeit nicht ausgeschlossen haben, dass sich ihre Elf in einem Jahr erneut in der Relegation wiederfindet. Da kein Spieler wohlweislich für die zweite Monatshälfte seinen Urlaub gebucht hat, geht der TSV mit einem breiten Kader in die Auseinandersetzung mit Bad Endorf. Verzichten muss Fischer nur auf die beiden Langzeitverletzten Elias Heiß und Andreas Knauer. „Für mich als Trainer ist es sehr wichtig, alle Spieler an Bord zu haben“, betont Fischer.

Sein Ensemble trifft auf einen Gegner, der sich erst am letzten Spieltag mit dem Thema „Relegation“ anfreunden musste. 36 Punkte haben die Kicker aus dem Kurort gesammelt und damit ein Dutzend mehr als Peiting. Mit dieser Ausbeute hätten sie in der Südstaffel locker den Klassenerhalt gepackt. Dabei beeindruckten die Endorfer vor allem durch ihre Effizienz. Mit 34 Toren schossen sie die drittwenigsten in der Liga und kassierten obendrein 46 Gegentreffer. Fischer hat sich seine Gedanken zum Gegner gemacht, über den er reichlich Material sammeln konnte. „Ich bin relativ gut vernetzt“, verrät er. Entscheidend wird jedoch sein, wie sehr er mit seiner Botschaft in die Köpfe seiner Kicker eindringen kann. „Man muss die Einstellung zu diesen Spielen haben“, hofft er, dass seine Mannschaft die spezielle Atmosphäre der Relegation genießt. (Christian Heinrich)