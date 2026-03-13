Eine Bühne fürs Ehrenamt: wfv-Gala würdigt Vereinsarbeit

Ein Abend mit so vielen besonderen Momenten braucht eine Moderation, die das Geschehen mit Charme und Gespür begleitet – und genau das gelang Jens Zimmermann einmal mehr. „Solche Veranstaltungen wie heute Abend zeigen, wie viel Leidenschaft und Zusammenhalt in unserem Fußball stecken“, eröffnete Zimmermann den Abend.

In den letzten Wochen und Monaten wurden pro Bezirk die besten Vereine und ihre Projekte 2025 bereits ausgezeichnet. Im Rahmen der Ehrenamtsgala traten die zwölf Gewinner-Vereine des Vereins-Ehrenamtspreises (VEAP) nun gegeneinander an, um einen Verbands-Sieger zu ermitteln.

Fünf Minuten Zeit, um das eigene Projekt darzustellen. Das war die Herausforderung, der sich die Vereine stellten, um eine Jury mit ihrem Pitch zu überzeugen. wfv-Präsident Matthias Schöck merkte an: „Wir können finanziell nicht aufwiegen, wie viele Stunden Arbeit ihr als Vereine in den Fußball steckt. Aber wir können einen Raum schaffen, in dem Euer Engagement, Euer Herzblut und Eure Kreativität sichtbar werden.“

„Wenn Sie sich umschauen, dann sehen Sie, was Sie und alle anderen hier geleistet haben. Das ist unglaublich. Dieses Engagement verdient Anerkennung und eine Bühne, deshalb unterstützen wir diese Aktion gerne“, betonte Steffen Haßelwander, der HUGO BOSS an diesem Abend vor Ort vertrat.

Nach intensiven Pitches und einer kurzen Beratungsphase stand gegen 19 Uhr der diesjährige Verbandssieger fest: der FV Löchgau (Enz/Murr). Der Verein überzeugte mit mehreren Projekten zur Vereinsentwicklung – darunter die Sanierung des Kunstrasenplatzes, ein neuer Aufenthaltsbereich, ein MediaBoard und ein „Talentschmiede-Trikot“. Jury-Mitglied Ralph Hamann betonte: „Die Auswahl fiel uns heute sehr schwer. Hier wurden so viele tolle Ideen vorgestellt, die andere Vereine inspirieren können und sollen. Unser Verbandssieger hat das in besonderer Weise geschafft.“

Ein Abend voller Gewinner

Auch wenn am Ende nur ein Verein die neue Trophäe mit nach Hause nehmen konnte, wurde im Verlauf des Abends deutlich: Verlierer gab es hier keine. Einmal mehr beeindruckte die Einsatzbereitschaft, der große Zusammenhalt und der Ideenreichtum der württembergischen Vereine: von Fußball-AGs und Müllsammelaktionen über Bildungsmesse, Jugendvollversammlung und Spendenaktionen bis hin zu unzähligen Stunden Eigenleistung, um die Vereinsgelände umzubauen und auszubauen oder Schiedsrichter-Werbeaktionen.

Talkrunde mit Holger Sanwald

Vor der Bekanntgabe des Verbandssiegers sprach Jens Zimmermann mit Holger Sanwald, Vorstandsvorsitzender des 1. FC Heidenheim 1846, sowie mit Giuseppe Palilla, dem wfv-Ehrenamtsbeauftragten. Sanwald betonte dabei, wie prägend ehrenamtliches Engagement für den gesamten Fußball sei – auch für seinen eigenen Weg: Bereits mit 27 Jahren übernahm er beim damaligen Heidenheimer SB ehrenamtlich Verantwortung als Abteilungsleiter in der Landesliga und legte damit den Grundstein für seine spätere Karriere als Vorstandsvorsitzender des heutigen Bundesligisten. „Die Rolle von Ehrenamtlichen ist enorm wichtig. Das sind Menschen, die sich mit ihrem Herzblut engagieren und einbringen. Ich selbst habe mein Ehrenamt 13 Jahre lang in Heidenheim gemacht – und kann sagen: Das ist die Basis unseres Fußballs.“

Giuseppe Palilla, wfv-Ehrenamtsbeauftragter, ergänzt: „Ihr alle habt heute Abend gezeigt, dass ihr den Lebensweg von so vielen Menschen prägen könnt. Ich hoffe, dass dieser Abend auch für andere Vereine Inspiration ist.“