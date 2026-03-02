Eine „brutale Woche“ für den Siegburger SV

– Foto: Lucy Neuber

Nach einer kräftezehrenden englischen Woche zum Auftakt der Rückrunde stand der Siegburger SV vor der maximalen Herausforderung beim bisher ungeschlagenen Tabellenführer in der BELKAW-Arena. Die physische Belastung war nach dem 1:1-Unentschieden gegen Frechen und dem dramatischen Pokalaus gegen den Drittligisten Viktoria Köln (1:2) am vergangenen Mittwoch enorm. Dennoch war die Marschrichtung von Trainer Alexander Otto klar: Die Tabellenspitze sollte wieder zusammengerückt werden.

Das Spiel begann vor einer stimmungsvollen Kulisse mit einer Schweigeminute. In der ersten halben Stunde neutralisierten sich beide Spitzenmannschaften weitgehend. Bergisch Gladbach versuchte, durch Ballbesitz die Spielkontrolle zu übernehmen, scheiterte jedoch immer wieder am kompakten Abwehrbollwerk der Gäste. In der 35. Minute verzeichnete der Favorit die größte Chance des ersten Durchgangs, als ein Abschluss lediglich gegen die Querlatte prallte. Siegburg rettete das torlose Unentschieden mit viel Leidenschaft in die Pause.

Zweite Halbzeit: Der goldene Treffer durch Ezami

Siegburg kam hochkonzentriert aus der Kabine und nutzte die erste Unachtsamkeit der Gladbacher Hintermannschaft eiskalt aus. In der 47. Minute erzielte Waiss Ezami den Führungstreffer zum 0:1. In der Folge entwickelte sich eine intensive Abwehrschlacht. Bergisch Gladbach drängte auf den Ausgleich, doch der Siegburger Schlussmann Jens Fikisi erwies sich als unüberwindbares Hindernis. Auch in der achtminütigen Nachspielzeit behielten die Gäste die Nerven und brachten den Sieg über die Zeit.

Die Stimmen zum Spiel

Siegburg-Trainer Alexander Otto zeigte sich nach dem Schlusspfiff sichtlich erleichtert und stolz auf die Moral seiner Mannschaft:

„Wir wollten das Aufstiegsrennen unbedingt wieder spannend machen. Dass wir es geschafft haben, macht uns überglücklich. Nach dieser brutalen englischen Woche zum Auftakt gegen Frechen mussten wir ja schon das 1:1 hinnehmen. Dann führt man gegen den Drittligisten im Pokal und verliert da in letzter Sekunde. Und dann schlägst du hier den ungeschlagenen Tabellenführer. Was für ein schöner Abschluss der Woche.“

Tabellensituation: Ein Fünfkampf um den Aufstieg

Durch diesen Auswärtssieg ist die Mittelrheinliga an der Spitze extrem eng zusammengerückt. Da Eintracht Hohkeppel sein Spiel gegen den FC Hennef 05 mit 1-0 gewinnen konnte, schiebt sich Hohkeppel auf den zweiten Platz vor.

Fazit

Siegburg meldet sich nach einem harten Programm eindrucksvoll zurück. Mit nur vier Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter und einer geschlossenen Mannschaftsleistung ist der Siegburger SV nun wieder ein ernsthafter Aspirant auf die vorderen Plätze. Der Kampf um die Regionalliga-Aufstiegsplätze bleibt bei nur fünf Punkten Differenz zwischen Platz 1 und Platz 5 hochdramatisch.