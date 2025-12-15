Borussia Veen hat gegen Bedburg-Hau einen Punkt geholt. – Foto: Pascal Derks

Eine besondere Premiere für Veens Martin Willemsen Bezirksliga: Die Borussia verabschiedet sich mit einem 3:3 bei der SGE Bedburg-Hau in die Winterpause.

Dieses Spiel bei der SGE Bedburg-Hau kurz vor Weihnachten wird Bezirksliga-Fußballer Martin Willemsen so schnell nicht vergessen. Nicht, weil der 24-Jährige beim 3:3 (1:0) den späten Ausgleich für Borussia Veen erzielte. Der Abwehrspieler führte erstmals als Kapitän die erste Mannschaft der Krähen aufs Feld. Die Borussia geht nach der Punkteteilung als Tabellenfünfter in die Winterpause.

Sa., 13.12.2025, 16:00 Uhr SGE Bedburg-Hau SGE B.-Hau Borussia Veen Veen 3 3 Abpfiff Weil Ken Klemmer, der etatmäßige Spielführer, fehlte und seine Stellvertreter Jan Büren sowie Hendrik Terlinden auf der Bank saßen, trug Linksverteidiger Willemsen die Binde. „Martin ist eine Veener Junge und Teil des Mannschaftsrats. Und wir wollten ihn für seine Leistungen in den vergangenen Wochen belohnen“, erläuterte Trainer Alexander Wisniewski.

Nach 2:0 auf der Siegerstraße Die Gäste waren vor dem Seitenwechsel das überlegene Team, die Führung durch Michael George Wiedemann in der 14. Minute ging daher in Ordnung. Er hatte nach einem katastrophalen Querpass der Hausherren vor dem Strafraum aufgepasst. Nach dem 2:0 von Jonas van den Brock nach Flanke von Marc Balonier (52.) wähnten sich die Veener auf der Siegerstraße. Doch zwischen der 54. und 78. Minute machte Bedburg-Hau aus einem 0:2-Rückstand eine 3:2-Führung. Theo Panke (2) sowie Julian Diedenhofen trafen. Die Gäste halfen bei allen Toren tatkräftig mit.