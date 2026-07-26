Eine besondere Entdeckung: Verbandsligist begrüßt neuen Torhüter

– Foto: Vivi Henicke

Als Philipp Kleine im Winter mit dem Bördeoberligisten SV Concordia Rogätz in einem Testspiel auf den Verbandsligisten FSV Barleben traf, hätten sich wohl weder der Keeper noch die Verantwortlichen des FSV diesen Werdegang vorstellen können. In der neuen Saison steht Kleine am Barleber Anger zwischen den Pfosten. "Manchmal schreibt der Fußball Geschichten, die man sich kaum besser ausdenken könnte", schrieb der Verbandsligist zur Vorstellung.

Alles hatte am 24. Januar dieses Jahres begonnen. Der FSV Barleben besiegte den SV Concordia Rogätz im Testspiel mit 5:0. Doch vor allem einer verhinderte ein noch deutlich klareres Ergebnis: Schlussmann Philipp Kleine, der bislang ausschließlich für die Concorden in Kreis- und Kreisoberliga gespielt hatte. "Mit zahlreichen starken Paraden hinterließ er einen bleibenden Eindruck. Schnell war klar: Diesen Torhüter wollen wir näher kennenlernen", schrieb der FSV.

Neuer Schlussmann merkt "die Ambitionen dieser Mannschaft"

Im Probetraining konnte der 28-Jährige die positiven Eindrücke bestätigen - und ein halbes Jahr später nun spielt der Keeper selbst beim Verbandsligisten. "Ich freue mich riesig, diese neue sportliche Herausforderung anzunehmen", sagte Kleine zu seinem Schritt aus der neunten in die sechste Liga. "Schon die ersten Gespräche und Probetrainings haben mir ein super Gefühl gegeben. Man merkt sofort die Ambitionen dieser Mannschaft", untermauerte Kleine. Zum Spielerprofil: